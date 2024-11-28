https://1prime.ru/20241128/jurist-853144936.html
Юрист рассказал о последствиях перегрузки электросетей в квартирах
Юрист рассказал о последствиях перегрузки электросетей в квартирах - 28.11.2024, ПРАЙМ
Юрист рассказал о последствиях перегрузки электросетей в квартирах
Законодательство РФ регламентирует майнинг криптовалют в жилых домах, поэтому перегрузка электросетей из-за оборудования майнеров, а также нарушения уровня шума | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T02:32+0300
2024-11-28T02:32+0300
2024-11-28T02:32+0300
финансы
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853144936.jpg?1732750356
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Законодательство РФ регламентирует майнинг криптовалют в жилых домах, поэтому перегрузка электросетей из-за оборудования майнеров, а также нарушения уровня шума и пожарной безопасности могут повлечь серьезную ответственность для добытчиков криптовалют, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
По его словам, проблема с энергопотреблением - первое, с чем сталкиваются майнеры в квартирах, так как мощное оборудование для добычи криптовалют, потребляет огромное количество электроэнергии, что часто приводит к перегрузке электросетей.
"Энергоснабжающие компании внимательно следят за подобными случаями и могут применить серьезные санкции. За самовольное подключение к электросетям или использование электричества в обход счетчиков нарушителю грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В особо серьезных случаях, когда действия майнера причиняют существенный материальный ущерб, дело может перейти в уголовную плоскость со штрафом до 300 тысяч рублей или даже лишением свободы до двух лет", - пояснил юрист.
Другой проблемой Адамс назвал шум и вибрацию от круглосуточно работающих майнинг-ферм, которые серьезно ухудшаю качество жизни соседей. Сам постоянный гул от оборудования входит в перечень нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
"За превышение допустимого уровня шума предусмотрены штрафы, а недовольные соседи могут через суд добиться запрета на использование оборудования и компенсации морального вреда", - добавил юрист.
Адамс обратил внимание, что особую опасность представляет нарушение требований пожарной безопасности, так как мощное оборудование майнеров требует качественного охлаждения и правильного подключения.
"Нарушение этих требований может привести к возгоранию, а ответственность за это варьируется от административных штрафов в несколько тысяч рублей до уголовной ответственности, если пожар причинил серьезный ущерб имуществу или здоровью людей", - подчеркнул юрист.
Кроме того, Адамс напомнил о налоговой стороне проблемы. Он отметил, что доходы от майнинга подлежат обязательному декларированию и налогообложению.
"Уклонение от уплаты налогов влечет штрафы в размере от 20% от неуплаченной суммы, а в случае неподачи декларации - дополнительно 5% за каждый месяц просрочки. Последствия нелегального майнинга могут быть весьма серьезными. Помимо штрафов, нарушителю грозит принудительное отключение электроэнергии, конфискация оборудования и необходимость компенсировать ущерб соседям и коммунальным службам. Если майнинг ведется в арендованном помещении, это может стать основанием для расторжения договора аренды. Кроме того, после обнаружения незаконной деятельности налоговые органы могут начать проверку и доначислить налоги за весь период работы майнинг-фермы", - заключил юрист.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, москва, рф
Юрист рассказал о последствиях перегрузки электросетей в квартирах
Юрист Адамс: перегрузка электросетей из-за оборудования майнеров грозит штрафом
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Законодательство РФ регламентирует майнинг криптовалют в жилых домах, поэтому перегрузка электросетей из-за оборудования майнеров, а также нарушения уровня шума и пожарной безопасности могут повлечь серьезную ответственность для добытчиков криптовалют, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
По его словам, проблема с энергопотреблением - первое, с чем сталкиваются майнеры в квартирах, так как мощное оборудование для добычи криптовалют, потребляет огромное количество электроэнергии, что часто приводит к перегрузке электросетей.
"Энергоснабжающие компании внимательно следят за подобными случаями и могут применить серьезные санкции. За самовольное подключение к электросетям или использование электричества в обход счетчиков нарушителю грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В особо серьезных случаях, когда действия майнера причиняют существенный материальный ущерб, дело может перейти в уголовную плоскость со штрафом до 300 тысяч рублей или даже лишением свободы до двух лет", - пояснил юрист.
Другой проблемой Адамс назвал шум и вибрацию от круглосуточно работающих майнинг-ферм, которые серьезно ухудшаю качество жизни соседей. Сам постоянный гул от оборудования входит в перечень нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
"За превышение допустимого уровня шума предусмотрены штрафы, а недовольные соседи могут через суд добиться запрета на использование оборудования и компенсации морального вреда", - добавил юрист.
Адамс обратил внимание, что особую опасность представляет нарушение требований пожарной безопасности, так как мощное оборудование майнеров требует качественного охлаждения и правильного подключения.
"Нарушение этих требований может привести к возгоранию, а ответственность за это варьируется от административных штрафов в несколько тысяч рублей до уголовной ответственности, если пожар причинил серьезный ущерб имуществу или здоровью людей", - подчеркнул юрист.
Кроме того, Адамс напомнил о налоговой стороне проблемы. Он отметил, что доходы от майнинга подлежат обязательному декларированию и налогообложению.
"Уклонение от уплаты налогов влечет штрафы в размере от 20% от неуплаченной суммы, а в случае неподачи декларации - дополнительно 5% за каждый месяц просрочки. Последствия нелегального майнинга могут быть весьма серьезными. Помимо штрафов, нарушителю грозит принудительное отключение электроэнергии, конфискация оборудования и необходимость компенсировать ущерб соседям и коммунальным службам. Если майнинг ведется в арендованном помещении, это может стать основанием для расторжения договора аренды. Кроме того, после обнаружения незаконной деятельности налоговые органы могут начать проверку и доначислить налоги за весь период работы майнинг-фермы", - заключил юрист.