https://1prime.ru/20241128/moldovagaz-853179653.html

Вопрос поставок газа в ПМР зимой пока не решен, заявили в "Молдовагазе"

Вопрос поставок газа в ПМР зимой пока не решен, заявили в "Молдовагазе" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Вопрос поставок газа в ПМР зимой пока не решен, заявили в "Молдовагазе"

Вопрос организации поставок природного газа в Приднестровье в зимний период остается пока нерешенным, заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз"... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T21:44+0300

2024-11-28T21:44+0300

2024-11-28T21:44+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

поставки газа

зима

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КИШИНЕВ, 28 ноя – ПРАЙМ. Вопрос организации поставок природного газа в Приднестровье в зимний период остается пока нерешенным, заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире кишиневского телеканала N4. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. "Если мы говорим про обеспечение наших потребителей на правом берегу природным газом в зимний период, то, в принципе, процесс закупки природного газа находится на завершающей стадии у нас. Приднестровский регион - вот основная проблема сейчас, которую мы обсуждаем, в том числе на уровне правительства, на уровне "Газпрома" и на уровне наших украинских коллег. Необходимо либо сохранить транспортировку по традиционному маршруту, либо найти альтернативные решения, если этот коридор станет недоступен", — отметил Чебан. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://1prime.ru/20241127/gaz-853124384.html

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молдавия, приднестровье, поставки газа, зима