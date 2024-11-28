Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241128/tranzit-853178686.html
Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт
Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт - 28.11.2024, ПРАЙМ
Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт
Казахстану выгодно, чтобы маршрут поставок российского газа в Китай шел через его территорию, а не через Монголию: так у республики появится возможность в... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T20:04+0300
2024-11-28T20:05+0300
энергетика
россия
казахстан
китай
газ
транзит газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/60/841396049_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_9b9b1c647995ae574372bd1ba66f49ac.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Казахстану выгодно, чтобы маршрут поставок российского газа в Китай шел через его территорию, а не через Монголию: так у республики появится возможность в будущем обеспечить себе импорт "голубого топлива" из РФ, при этом "Газпром" может профинансировать большую часть строительства транзитного газопровода, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник агентства отмечает, что в Казахстане не увеличивается добыча газа, несмотря на рост потребления. "Он постепенно из страны-экспортера становится страной-импортером. Может быть, при сохранении нынешних темпов роста потребления газа он перейдет в 2025-2026 годах на импорт газа. Я думаю, он сейчас ведет переговоры о поставках газа из России", - сказал он. "Но Казахстан заинтересован в том, чтобы "Газпром" построил трубу на территории Казахстана, прежде всего на северо-восток страны, на свои средства. Если будет строиться транзитный газопровод в Китай, то как минимум 50% строительства казахского участка трубы, от которого и будет ответвление для внутреннего снабжения, все равно оплатит "Газпром"… Поэтому, конечно, Казахстан заинтересован в том, чтобы маршрут поставки в Китай шел через Казахстан, а не через Монголию", - добавил Юшков. По словам эксперта, один из возможных вариантов транзита российского газа через Казахстан - поставки за счет использования инфраструктуры газопровода "Центральная Азия - Китай". Сейчас по газопроводу идет туркменский и казахский газ, однако все три его ветки недозагружены. Юшков подчеркнул, что важную роль для Китая все еще играет вопрос цены. "Китай очень жесткий переговорщик и требует снижать цену. Я сомневаюсь, что изменение маршрута радикально повлияет на цены", - заключил он. Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для транспортировки в третьи страны, совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка было опубликовано в среду на сайте Кремля. В четверг президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.
https://1prime.ru/20241127/putin-853142759.html
казахстан
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/60/841396049_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_f55576461bc5b146a2acb7c663a88aa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, китай, газ, транзит газа
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Газ, транзит газа
20:04 28.11.2024 (обновлено: 20:05 28.11.2024)
 
Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт

Юшков: Казахстану выгоден транзит газа из РФ в Китай для обеспечения импорта

© Unsplash/KWON JUNHOГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/KWON JUNHO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Казахстану выгодно, чтобы маршрут поставок российского газа в Китай шел через его территорию, а не через Монголию: так у республики появится возможность в будущем обеспечить себе импорт "голубого топлива" из РФ, при этом "Газпром" может профинансировать большую часть строительства транзитного газопровода, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник агентства отмечает, что в Казахстане не увеличивается добыча газа, несмотря на рост потребления. "Он постепенно из страны-экспортера становится страной-импортером. Может быть, при сохранении нынешних темпов роста потребления газа он перейдет в 2025-2026 годах на импорт газа. Я думаю, он сейчас ведет переговоры о поставках газа из России", - сказал он.
"Но Казахстан заинтересован в том, чтобы "Газпром" построил трубу на территории Казахстана, прежде всего на северо-восток страны, на свои средства. Если будет строиться транзитный газопровод в Китай, то как минимум 50% строительства казахского участка трубы, от которого и будет ответвление для внутреннего снабжения, все равно оплатит "Газпром"… Поэтому, конечно, Казахстан заинтересован в том, чтобы маршрут поставки в Китай шел через Казахстан, а не через Монголию", - добавил Юшков.
По словам эксперта, один из возможных вариантов транзита российского газа через Казахстан - поставки за счет использования инфраструктуры газопровода "Центральная Азия - Китай". Сейчас по газопроводу идет туркменский и казахский газ, однако все три его ветки недозагружены.
Юшков подчеркнул, что важную роль для Китая все еще играет вопрос цены. "Китай очень жесткий переговорщик и требует снижать цену. Я сомневаюсь, что изменение маршрута радикально повлияет на цены", - заключил он.
Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для транспортировки в третьи страны, совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка было опубликовано в среду на сайте Кремля. В четверг президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин
Вчера, 21:25
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙГазтранзит газа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала