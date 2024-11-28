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Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт

Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт - 28.11.2024, ПРАЙМ

Казахстану выгоден транзит российского газа в Китай, считает эксперт

Казахстану выгодно, чтобы маршрут поставок российского газа в Китай шел через его территорию, а не через Монголию: так у республики появится возможность в... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T20:04+0300

2024-11-28T20:04+0300

2024-11-28T20:05+0300

энергетика

россия

казахстан

китай

газ

транзит газа

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Казахстану выгодно, чтобы маршрут поставок российского газа в Китай шел через его территорию, а не через Монголию: так у республики появится возможность в будущем обеспечить себе импорт "голубого топлива" из РФ, при этом "Газпром" может профинансировать большую часть строительства транзитного газопровода, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник агентства отмечает, что в Казахстане не увеличивается добыча газа, несмотря на рост потребления. "Он постепенно из страны-экспортера становится страной-импортером. Может быть, при сохранении нынешних темпов роста потребления газа он перейдет в 2025-2026 годах на импорт газа. Я думаю, он сейчас ведет переговоры о поставках газа из России", - сказал он. "Но Казахстан заинтересован в том, чтобы "Газпром" построил трубу на территории Казахстана, прежде всего на северо-восток страны, на свои средства. Если будет строиться транзитный газопровод в Китай, то как минимум 50% строительства казахского участка трубы, от которого и будет ответвление для внутреннего снабжения, все равно оплатит "Газпром"… Поэтому, конечно, Казахстан заинтересован в том, чтобы маршрут поставки в Китай шел через Казахстан, а не через Монголию", - добавил Юшков. По словам эксперта, один из возможных вариантов транзита российского газа через Казахстан - поставки за счет использования инфраструктуры газопровода "Центральная Азия - Китай". Сейчас по газопроводу идет туркменский и казахский газ, однако все три его ветки недозагружены. Юшков подчеркнул, что важную роль для Китая все еще играет вопрос цены. "Китай очень жесткий переговорщик и требует снижать цену. Я сомневаюсь, что изменение маршрута радикально повлияет на цены", - заключил он. Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для транспортировки в третьи страны, совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка было опубликовано в среду на сайте Кремля. В четверг президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.

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россия, казахстан, китай, газ, транзит газа