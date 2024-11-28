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В США рассказали о поставках ядерного оружия Украине
В США рассказали о поставках ядерного оружия Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о поставках ядерного оружия Украине
Руководство США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Такое заявление сделали в Белом доме. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:50+0300
2024-11-28T11:50+0300
2024-11-28T11:59+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Руководство США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Такое заявление сделали в Белом доме. Таким образом в ведомстве прокомментировали слова заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева о дискуссиях в Вашингтоне о передаче Киеву ядерного оружия."Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", - заявили в Белом доме в комментарии изданию Newsweek. Российский политик Медведев ранее подчеркивал, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, сша, украина, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ядерное оружие
В США рассказали о поставках ядерного оружия Украине
Белый дом: США не собираются поставлять ядерное оружие Украине
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Руководство США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Такое заявление сделали в Белом доме.
Таким образом в ведомстве прокомментировали слова заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева о дискуссиях в Вашингтоне о передаче Киеву ядерного оружия.
"Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", - заявили в Белом доме в комментарии изданию Newsweek.
Российский политик Медведев ранее подчеркивал, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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