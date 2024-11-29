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Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США
Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США - 29.11.2024, ПРАЙМ
Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США
Япония и Китай решили избавиться от значительной части своих американских государственных облигаций в третьем квартале, говорится в материале агентства РИА... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:08+0300
2024-11-29T09:08+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Япония и Китай решили избавиться от значительной части своих американских государственных облигаций в третьем квартале, говорится в материале агентства РИА Новости."Больше всего облигаций США у самого американского правительства и ФРС — 34,58%. У зарубежных кредиторов — 23,35%. И тут лидируют Япония с 1,1 триллиона долларов, или 3,5%, и КНР — 0,75, или 2,8 соответственно", - отмечается в публикации.В третьем квартале японцы продали этих бумаг на рекордные 61,9 миллиарда долларов, а китайские фонды — на 51,3.По мнению опрошенных изданием аналитиков, такого рода решение связано с приходом Дональда Трампа к власти и действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Возможной причиной продажи облигаций также являются изменения в американской внешней политике, так как Трамп намерен повысить торговые пошлины, включая те, которые касаются Китая.Китай и Япония в свою очередь также столкнулись с проблемами в своих экономиках, такими как дефляция в Китае и девальвация иены в Японии.Аналитики отмечают, что в результате снижения доходности американских трежерис, их рыночные цены растут, что позволяет кредиторам получить прибыль.В то же время, общий внешний долг США уже превышает 35 трлн долларов, вызывая сомнения инвесторов в финансовой стабильности США и их способности выплачивать долги. Центробанки всего мира также внимательно следят за диверсификацией резервов.В следующем году стоимость заимствований в США может резко вырасти, а финансовые рынки пошатнуться. Это может привести к ослаблению доллара и увеличению спроса на другие валюты или альтернативные платежные средства. Инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности и предпочитают вкладывать средства в "активы-убежища" ​​вроде золота, заключили в издании.
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сша, госдолг
Экономика, США, госдолг
09:08 29.11.2024
 
Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США

РИА Новости: Япония и Китай начали избавляться от государственных облигаций США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Япония и Китай решили избавиться от значительной части своих американских государственных облигаций в третьем квартале, говорится в материале агентства РИА Новости.
"Больше всего облигаций США у самого американского правительства и ФРС — 34,58%. У зарубежных кредиторов — 23,35%. И тут лидируют Япония с 1,1 триллиона долларов, или 3,5%, и КНР — 0,75, или 2,8 соответственно", - отмечается в публикации.
В третьем квартале японцы продали этих бумаг на рекордные 61,9 миллиарда долларов, а китайские фонды — на 51,3.
По мнению опрошенных изданием аналитиков, такого рода решение связано с приходом Дональда Трампа к власти и действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Возможной причиной продажи облигаций также являются изменения в американской внешней политике, так как Трамп намерен повысить торговые пошлины, включая те, которые касаются Китая.
Китай и Япония в свою очередь также столкнулись с проблемами в своих экономиках, такими как дефляция в Китае и девальвация иены в Японии.
Аналитики отмечают, что в результате снижения доходности американских трежерис, их рыночные цены растут, что позволяет кредиторам получить прибыль.
В то же время, общий внешний долг США уже превышает 35 трлн долларов, вызывая сомнения инвесторов в финансовой стабильности США и их способности выплачивать долги. Центробанки всего мира также внимательно следят за диверсификацией резервов.
В следующем году стоимость заимствований в США может резко вырасти, а финансовые рынки пошатнуться. Это может привести к ослаблению доллара и увеличению спроса на другие валюты или альтернативные платежные средства. Инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности и предпочитают вкладывать средства в "активы-убежища" ​​вроде золота, заключили в издании.
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