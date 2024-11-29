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Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США

Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США - 29.11.2024, ПРАЙМ

Предчувствуют неладное: ключевые кредиторы избавляются от гособлигаций США

Япония и Китай решили избавиться от значительной части своих американских государственных облигаций в третьем квартале, говорится в материале агентства РИА... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:08+0300

2024-11-29T09:08+0300

2024-11-29T09:08+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Япония и Китай решили избавиться от значительной части своих американских государственных облигаций в третьем квартале, говорится в материале агентства РИА Новости."Больше всего облигаций США у самого американского правительства и ФРС — 34,58%. У зарубежных кредиторов — 23,35%. И тут лидируют Япония с 1,1 триллиона долларов, или 3,5%, и КНР — 0,75, или 2,8 соответственно", - отмечается в публикации.В третьем квартале японцы продали этих бумаг на рекордные 61,9 миллиарда долларов, а китайские фонды — на 51,3.По мнению опрошенных изданием аналитиков, такого рода решение связано с приходом Дональда Трампа к власти и действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Возможной причиной продажи облигаций также являются изменения в американской внешней политике, так как Трамп намерен повысить торговые пошлины, включая те, которые касаются Китая.Китай и Япония в свою очередь также столкнулись с проблемами в своих экономиках, такими как дефляция в Китае и девальвация иены в Японии.Аналитики отмечают, что в результате снижения доходности американских трежерис, их рыночные цены растут, что позволяет кредиторам получить прибыль.В то же время, общий внешний долг США уже превышает 35 трлн долларов, вызывая сомнения инвесторов в финансовой стабильности США и их способности выплачивать долги. Центробанки всего мира также внимательно следят за диверсификацией резервов.В следующем году стоимость заимствований в США может резко вырасти, а финансовые рынки пошатнуться. Это может привести к ослаблению доллара и увеличению спроса на другие валюты или альтернативные платежные средства. Инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности и предпочитают вкладывать средства в "активы-убежища" ​​вроде золота, заключили в издании.

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