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Финны потребовали открыть границу с Россией
Финны потребовали открыть границу с Россией - 30.11.2024, ПРАЙМ
Финны потребовали открыть границу с Россией
В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией, передает государственная телерадиовещательная компания Yle. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T18:20+0300
2024-11-30T18:20+0300
2024-11-30T18:20+0300
политика
российско-финская граница
акция
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией, передает государственная телерадиовещательная компания Yle. Как сообщается, организации "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели в центре столицы Финляндии демонстрацию с требованием открыть границу с Российской Федерацией.Представители организаций-участниц демонстрации заявили, что закрытие границы с Российской Федерацией, а также принятый ранее закон о выдворении - очень опасные меры для людей, которые ищут убежище. При этом утверждения властей об угрозах безопасности, как считают в представленных на демонстрации организациях, "криминализируют" беженцев и укрепляют структурный расизм, сообщает Yle.
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российско-финская граница, акция
Политика, российско-финская граница, акция
Финны потребовали открыть границу с Россией
Yle: в Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Россией
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией, передает государственная телерадиовещательная компания Yle.
Как сообщается, организации "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели в центре столицы Финляндии демонстрацию с требованием открыть границу с Российской Федерацией.
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Представители организаций-участниц демонстрации заявили, что закрытие границы с Российской Федерацией, а также принятый ранее закон о выдворении - очень опасные меры для людей, которые ищут убежище. При этом утверждения властей об угрозах безопасности, как считают в представленных на демонстрации организациях, "криминализируют" беженцев и укрепляют структурный расизм, сообщает Yle.