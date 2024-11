https://1prime.ru/20241130/granitsa-853227402.html

Финны потребовали открыть границу с Россией

Финны потребовали открыть границу с Россией - 30.11.2024, ПРАЙМ

Финны потребовали открыть границу с Россией

В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией, передает государственная телерадиовещательная компания Yle. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T18:20+0300

2024-11-30T18:20+0300

2024-11-30T18:20+0300

политика

российско-финская граница

акция

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией, передает государственная телерадиовещательная компания Yle. Как сообщается, организации "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели в центре столицы Финляндии демонстрацию с требованием открыть границу с Российской Федерацией.Представители организаций-участниц демонстрации заявили, что закрытие границы с Российской Федерацией, а также принятый ранее закон о выдворении - очень опасные меры для людей, которые ищут убежище. При этом утверждения властей об угрозах безопасности, как считают в представленных на демонстрации организациях, "криминализируют" беженцев и укрепляют структурный расизм, сообщает Yle.

https://1prime.ru/20241129/dochka-853188760.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российско-финская граница, акция