https://1prime.ru/20241130/ukraina-853225894.html

Расчленить Украину. В Германии раскрыли "секретный план" Путина

Расчленить Украину. В Германии раскрыли "секретный план" Путина - 30.11.2024, ПРАЙМ

Расчленить Украину. В Германии раскрыли "секретный план" Путина

Президент России Владимир Путин планирует разделить Украину на три части, утверждает в материале для Bild обозреватель Юлиан Лефених, ссылаясь на "секретный... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T16:11+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует разделить Украину на три части, утверждает в материале для Bild обозреватель Юлиан Лефених, ссылаясь на "секретный документ" Минобороны автор утверждает. При этом в статье не утоняется, каким образом был получен доступ к столь важному документу.Как сообщается в публикации, "секретный план" российского руководства подразумевает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым отойдут России. А вторая по площади часть Украины, куда входят Киев, Сумы и Одесса, по замыслу Кремля, станет неким "пророссийским государственным образованием", в котором все органы власти будут находиться под контролем, соответственно, пророссийски настроенных чиновников. Причем поддерживать на этой территории угодный Кремлю порядок будут, разумеется, подразделения ВС РФ. "Другими словами, Украина превратится в марионеточное государство, контролируемое Кремлем", - сокрушается автор.Оставшаяся же часть Украины, по его сведениям, в "секретном плане" называется "спорными территориями", о судьбе которых Москве еще придется вести переговоры с Будапештом, Варшавой и Бухарестом.Вместе с тем Лефених, ссылаясь на сообщение украинского информагентства "Интерфакс", пишет о намерении российского лидера представить "свой фантастический план" о разделении Украины избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, когда тот официально вступит в должность. При этом Путин, как утверждает автор статьи, ссылаясь уже не информагентство Reuters, которое, в свою очередь, ссылается "на действующих и бывших членов российского правительства", якобы выражает готовность обсудить прекращение огня при условии, что за Россией останется значительная часть Украины, а сама Украины откажется от вступления в НАТО.

https://1prime.ru/20241130/otsenka-853224929.html

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