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В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина - 01.12.2024, ПРАЙМ
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В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина
В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина - 01.12.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным до своей инаугурации. Такое предположение высказал... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T15:09+0300
2024-12-01T15:10+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Новоизбранный американский президент Дональд Трамп может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным до своей инаугурации. Такое предположение высказал высшего совета фракции ЛДПР Виктор Бут, его слова приводит издание "Комсомольской правде"."Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал политик.В то же время, Бут уточнил, что Россия намерена не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. По его словам, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать.Ранее Дональд Трамп неоднократно утверждал, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт за сутки. В свою очередь российский президент Владимир Путин говорил, что кризис на Украине является слишком сложным для решения за 24 часа вопросом.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:09 01.12.2024 (обновлено: 15:10 01.12.2024)
 
В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина

Бут спрогнозировал переговоры Путина и Трампа до 20 января 2025 года

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Новоизбранный американский президент Дональд Трамп может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным до своей инаугурации. Такое предположение высказал высшего совета фракции ЛДПР Виктор Бут, его слова приводит издание "Комсомольской правде".
"Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал политик.
В то же время, Бут уточнил, что Россия намерена не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. По его словам, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать.
Ранее Дональд Трамп неоднократно утверждал, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт за сутки. В свою очередь российский президент Владимир Путин говорил, что кризис на Украине является слишком сложным для решения за 24 часа вопросом.
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