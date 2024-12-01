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В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина

В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина - 01.12.2024, ПРАЙМ

В России спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении Путина

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным до своей инаугурации. Такое предположение высказал... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T15:09+0300

2024-12-01T15:09+0300

2024-12-01T15:10+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Новоизбранный американский президент Дональд Трамп может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным до своей инаугурации. Такое предположение высказал высшего совета фракции ЛДПР Виктор Бут, его слова приводит издание "Комсомольской правде"."Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал политик.В то же время, Бут уточнил, что Россия намерена не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. По его словам, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать.Ранее Дональд Трамп неоднократно утверждал, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт за сутки. В свою очередь российский президент Владимир Путин говорил, что кризис на Украине является слишком сложным для решения за 24 часа вопросом.

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин