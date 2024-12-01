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Немецкий профсоюз объявил об общенациональных забастовках на Volkswagen - 01.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241201/zabastovki-853237268.html
Немецкий профсоюз объявил об общенациональных забастовках на Volkswagen
Немецкий профсоюз объявил об общенациональных забастовках на Volkswagen - 01.12.2024, ПРАЙМ
Немецкий профсоюз объявил об общенациональных забастовках на Volkswagen
Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил о начале 2 декабря общенациональных предупредительных забастовок на заводах Volkswagen. Профсоюз выступает против | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T15:24+0300
2024-12-01T15:24+0300
экономика
германия
volkswagen
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил о начале 2 декабря общенациональных предупредительных забастовок на заводах Volkswagen. Профсоюз выступает против закрытия производств и увольнения работников. Об этом рассказывается в публикации Bild. Как ранее писали СМИ, следующий раунд переговоров профсоюза с автоконцерном намечен на 9 декабря. В то же время отмечалось, что профсоюз IG Metall планирует оказывать давление забастовками. Bild сообщает, что "IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen". На минувший неделе, по данным IG Metall, свыше шести тысяч работников Volkswagen провели демонстрацию в городе Вольфсбург, протестуя против запланированных сокращений рабочих мест.
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германия
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германия, volkswagen
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen
15:24 01.12.2024
 
Немецкий профсоюз объявил об общенациональных забастовках на Volkswagen

Bild: крупнейший профсоюз Германии объявил о начале забастовок на Volkswagen

Volkswagen
Volkswagen
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил о начале 2 декабря общенациональных предупредительных забастовок на заводах Volkswagen. Профсоюз выступает против закрытия производств и увольнения работников. Об этом рассказывается в публикации Bild.
Как ранее писали СМИ, следующий раунд переговоров профсоюза с автоконцерном намечен на 9 декабря. В то же время отмечалось, что профсоюз IG Metall планирует оказывать давление забастовками.
Bild сообщает, что "IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen".
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках
29 ноября, 12:05
На минувший неделе, по данным IG Metall, свыше шести тысяч работников Volkswagen провели демонстрацию в городе Вольфсбург, протестуя против запланированных сокращений рабочих мест.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯVolkswagen
 
 
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