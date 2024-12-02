Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241202/baltika-853257657.html
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - 02.12.2024, ПРАЙМ
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
ивоваренная компания "Балтика" была исключена из временного управления Росимущества. Об этом сообщается в указе главы государства Владимира Путина, доступного... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T16:17+0300
2024-12-02T16:17+0300
экономика
россия
балтика
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/58/841095849_0:15:3332:1889_1920x0_80_0_0_6d4bf83aea0ad69113e0f9f22259ea9d.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" была исключена из временного управления Росимущества. Об этом сообщается в указе главы государства Владимира Путина, доступного на сайте официального опубликования правовых актов."Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.В июле 2023 года 100% акций ООО "Пивоваренная компания "Балтика" были переданы во временное управление Росимущества, причем 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хмельной союз" и 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH. Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20240905/baltika-851374164.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/58/841095849_813:0:3332:1889_1920x0_80_0_0_ece27b1672aa149495570314bc860d04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, балтика, росимущество
Экономика, РОССИЯ, Балтика, Росимущество
16:17 02.12.2024
 
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества по указу Путина

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанк"Пивоваренная компания "Балтика"
Пивоваренная компания Балтика - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" была исключена из временного управления Росимущества. Об этом сообщается в указе главы государства Владимира Путина, доступного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.
В июле 2023 года 100% акций ООО "Пивоваренная компания "Балтика" были переданы во временное управление Росимущества, причем 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хмельной союз" и 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH. Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.
Пивоваренный завод
Арбитраж Петербурга 2 октября вернется к иску "Балтики" к Carlsberg
5 сентября, 22:12
 
ЭкономикаРОССИЯБалтикаРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала