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Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества - 02.12.2024, ПРАЙМ

Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества

ивоваренная компания "Балтика" была исключена из временного управления Росимущества. Об этом сообщается в указе главы государства Владимира Путина, доступного... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:17+0300

2024-12-02T16:17+0300

2024-12-02T16:17+0300

экономика

россия

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росимущество

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" была исключена из временного управления Росимущества. Об этом сообщается в указе главы государства Владимира Путина, доступного на сайте официального опубликования правовых актов."Признать утратившими силу: пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", - говорится в указе.В июле 2023 года 100% акций ООО "Пивоваренная компания "Балтика" были переданы во временное управление Росимущества, причем 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хмельной союз" и 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH. Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.

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