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Обнадеживающий отскок акций - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/aktsii-853270680.html
Обнадеживающий отскок акций
Обнадеживающий отскок акций - 03.12.2024, ПРАЙМ
Обнадеживающий отскок акций
Индекс МосБиржи в понедельник протестировал 2600 п., и с недавнего годового дна это уже +7%. Выкуп глубокой просадки несколько обнадеживает, и к концу декабря... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:41+0300
2024-12-03T09:41+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853270680.jpg?1733208085
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник протестировал 2600 п., и с недавнего годового дна это уже +7%. Выкуп глубокой просадки несколько обнадеживает, и к концу декабря бенчмарк может быть еще выше — ориентир к 2700 п. А локально, после четырех дней микроралли, вероятно краткосрочное торможение на подъеме с технической поддержкой у 2550 п.Факторы жесткой геополитики и цикла ДКП ЦБ будут сдерживать рост рынка акций, время от времени даже повышая биржевую волатильность. Но многое из негатива уже в рынке.Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+4,7%). На фоне роста цен на газовых хабах происходит и подъем котировок удобрений, что и поддерживает рост акций компании-экспортера. Благоприятно на стоимость бизнеса и бумаг на бирже влияет и сильно ослабший рубль. Ближайшее сопротивление и локальный потенциал роста акций — район 6000 руб., почти +2,5% от текущих. А еще 19 декабря там будет отсечка под дивиденды.Слабее рынка — акции Аэрофлота (-3,1%). Второй день подряд бумаги перевозчика в аутсайдерах рынка, при том что индекс активно повышался. Такое расхождение курсов вызвано относительно слабой отчетностью корпорации за III квартал. Однако по итогам года там наверняка будет первая за последние 5 лет чистая прибыль, а это повод порассуждать о дивидендах. Интересная цена для подбора в долгосрок — 50 руб., и акции уже вчера пришли на круглую поддержку.Рубль уже не такой экстремально волатильный, как в конце осени. Участники рынка переваривают санкции и готовятся к настройке механизмов расчетов за экспорт. В перспективе это должно стабилизировать рынок и привести к дальнейшей коррекции инвалют. Пока юань 14,6, доллар выше 107, а евро немногим ниже 113 рублей, а к концу года не исключается, соответственно, чуть ниже 14, ближе к 100, и под 110.
ПРАЙМ
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2024
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:41 03.12.2024
 

Обнадеживающий отскок акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник протестировал 2600 п., и с недавнего годового дна это уже +7%. Выкуп глубокой просадки несколько обнадеживает, и к концу декабря бенчмарк может быть еще выше — ориентир к 2700 п. А локально, после четырех дней микроралли, вероятно краткосрочное торможение на подъеме с технической поддержкой у 2550 п.
Факторы жесткой геополитики и цикла ДКП ЦБ будут сдерживать рост рынка акций, время от времени даже повышая биржевую волатильность. Но многое из негатива уже в рынке.
Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+4,7%). На фоне роста цен на газовых хабах происходит и подъем котировок удобрений, что и поддерживает рост акций компании-экспортера. Благоприятно на стоимость бизнеса и бумаг на бирже влияет и сильно ослабший рубль. Ближайшее сопротивление и локальный потенциал роста акций — район 6000 руб., почти +2,5% от текущих. А еще 19 декабря там будет отсечка под дивиденды.
Слабее рынка — акции Аэрофлота (-3,1%). Второй день подряд бумаги перевозчика в аутсайдерах рынка, при том что индекс активно повышался. Такое расхождение курсов вызвано относительно слабой отчетностью корпорации за III квартал. Однако по итогам года там наверняка будет первая за последние 5 лет чистая прибыль, а это повод порассуждать о дивидендах. Интересная цена для подбора в долгосрок — 50 руб., и акции уже вчера пришли на круглую поддержку.
Рубль уже не такой экстремально волатильный, как в конце осени. Участники рынка переваривают санкции и готовятся к настройке механизмов расчетов за экспорт. В перспективе это должно стабилизировать рынок и привести к дальнейшей коррекции инвалют. Пока юань 14,6, доллар выше 107, а евро немногим ниже 113 рублей, а к концу года не исключается, соответственно, чуть ниже 14, ближе к 100, и под 110.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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