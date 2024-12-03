Обнадеживающий отскок акций

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник протестировал 2600 п., и с недавнего годового дна это уже +7%. Выкуп глубокой просадки несколько обнадеживает, и к концу декабря бенчмарк может быть еще выше — ориентир к 2700 п. А локально, после четырех дней микроралли, вероятно краткосрочное торможение на подъеме с технической поддержкой у 2550 п.Факторы жесткой геополитики и цикла ДКП ЦБ будут сдерживать рост рынка акций, время от времени даже повышая биржевую волатильность. Но многое из негатива уже в рынке.Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+4,7%). На фоне роста цен на газовых хабах происходит и подъем котировок удобрений, что и поддерживает рост акций компании-экспортера. Благоприятно на стоимость бизнеса и бумаг на бирже влияет и сильно ослабший рубль. Ближайшее сопротивление и локальный потенциал роста акций — район 6000 руб., почти +2,5% от текущих. А еще 19 декабря там будет отсечка под дивиденды.Слабее рынка — акции Аэрофлота (-3,1%). Второй день подряд бумаги перевозчика в аутсайдерах рынка, при том что индекс активно повышался. Такое расхождение курсов вызвано относительно слабой отчетностью корпорации за III квартал. Однако по итогам года там наверняка будет первая за последние 5 лет чистая прибыль, а это повод порассуждать о дивидендах. Интересная цена для подбора в долгосрок — 50 руб., и акции уже вчера пришли на круглую поддержку.Рубль уже не такой экстремально волатильный, как в конце осени. Участники рынка переваривают санкции и готовятся к настройке механизмов расчетов за экспорт. В перспективе это должно стабилизировать рынок и привести к дальнейшей коррекции инвалют. Пока юань 14,6, доллар выше 107, а евро немногим ниже 113 рублей, а к концу года не исключается, соответственно, чуть ниже 14, ближе к 100, и под 110.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник протестировал 2600 п., и с недавнего годового дна это уже +7%. Выкуп глубокой просадки несколько обнадеживает, и к концу декабря бенчмарк может быть еще выше — ориентир к 2700 п. А локально, после четырех дней микроралли, вероятно краткосрочное торможение на подъеме с технической поддержкой у 2550 п.
Факторы жесткой геополитики и цикла ДКП ЦБ будут сдерживать рост рынка акций, время от времени даже повышая биржевую волатильность. Но многое из негатива уже в рынке.
Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+4,7%). На фоне роста цен на газовых хабах происходит и подъем котировок удобрений, что и поддерживает рост акций компании-экспортера. Благоприятно на стоимость бизнеса и бумаг на бирже влияет и сильно ослабший рубль. Ближайшее сопротивление и локальный потенциал роста акций — район 6000 руб., почти +2,5% от текущих. А еще 19 декабря там будет отсечка под дивиденды.
Слабее рынка — акции Аэрофлота (-3,1%). Второй день подряд бумаги перевозчика в аутсайдерах рынка, при том что индекс активно повышался. Такое расхождение курсов вызвано относительно слабой отчетностью корпорации за III квартал. Однако по итогам года там наверняка будет первая за последние 5 лет чистая прибыль, а это повод порассуждать о дивидендах. Интересная цена для подбора в долгосрок — 50 руб., и акции уже вчера пришли на круглую поддержку.
Рубль уже не такой экстремально волатильный, как в конце осени. Участники рынка переваривают санкции и готовятся к настройке механизмов расчетов за экспорт. В перспективе это должно стабилизировать рынок и привести к дальнейшей коррекции инвалют. Пока юань 14,6, доллар выше 107, а евро немногим ниже 113 рублей, а к концу года не исключается, соответственно, чуть ниже 14, ближе к 100, и под 110.
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