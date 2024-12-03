https://1prime.ru/20241203/kallas-853294107.html

В Брюсселе задались вопросом о профпригодности новой главы дипломатии ЕС

В Брюсселе задались вопросом о профпригодности новой главы дипломатии ЕС - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Брюсселе задались вопросом о профпригодности новой главы дипломатии ЕС

Журналисты в Брюсселе задали вопросы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, доверяет ли она словам новой главы евродипломатии Кайи Каллас о победе... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T15:31+0300

2024-12-03T15:31+0300

2024-12-03T15:31+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Журналисты в Брюсселе задали вопросы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, доверяет ли она словам новой главы евродипломатии Кайи Каллас о победе Украины."Конечно, глава Еврокомиссии полностью доверяет своему вице-председателю по внешней политике", - ответила в рамках брифинга в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.Журналисты также интересовались, о чем Фон дер Ляйен разговаривала с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который раскритиковал Каллас за ее заявления. Глава ЕК в свою очередь отметила, что не намерена ограничивать свободу слова Каллас, несмотря на то, что ее позиция не была согласована со странами ЕС.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не знают о том, что происходит на фронте.

https://1prime.ru/20241202/ukraina-853256317.html

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