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Опрос показал, сколько россиян не пользуются облегченными банками - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян не пользуются облегченными банками
Опрос показал, сколько россиян не пользуются облегченными банками - 03.12.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян не пользуются облегченными банками
Большинство россиян не пользуются сервисами облегченного банковского обслуживания, такими как снятие наличных денег на кассе магазина или получение финансовых... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T03:46+0300
2024-12-03T03:46+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян не пользуются сервисами облегченного банковского обслуживания, такими как снятие наличных денег на кассе магазина или получение финансовых услуг на почте, а каждый пятый и вовсе не знает об их существовании, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. Развитие облегченных форматов обслуживания входит в число приоритетов Банка России на ближайшие три года. К ним относятся услуга "наличные на кассе", работа мобильных офисов и получение финансовых услуг на почте. В частности, возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года. "При этом 21% опрошенных респондентов не имеют представления о существовании такого формата. В то же время 60% респондентов сообщили, что не используют такие сервисы. Из них 43% отметили, что все вопросы решают в приложении банка, 27% что хотели бы пользоваться облегченными форматами, но их нет в их населенном пункте, а оставшиеся 30% сказали, что предпочитают "по старинке" посетить отделение банка", - сказано в материалах. Таким образом, лишь 19% опрошенных респондентов используют облегченные форматы обслуживания. Из них 63% сказали, что прибегают к снятию наличных на кассе, 26% посещают мобильные офисы в своем населенном пункте, а 11% пользуются финансовыми сервисами на почте. По данным аналитиков, несмотря на то, что облегченные форматы обслуживания были задуманы как мера поддержки жителей небольших населенных пунктов, где нет отделений банков, к таким услугам прибегают в основном жители крупных агломераций. Оказалось, что среди использующих такие сервисы подавляющее большинство (87%) - жители городов-миллионников и городов с населением свыше 300 тысяч человек. "Это связано с тем, что в мегаполисах такие услуги уже активно внедряются и воспринимаются как удобное решение... Дальнейшее развитие и популяризация облегченных форматов может значительно упростить доступ к банковским услугам для всех категорий граждан", - отметила директор департамента коммуникационной политики сервиса Анна Романенко.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Бизнес, банк Россия, Банк России
03:46 03.12.2024
 
Опрос показал, сколько россиян не пользуются облегченными банками

"Выберу.ру": каждый пятый россиянин не знает об облегченных банковских сервисах

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян не пользуются сервисами облегченного банковского обслуживания, такими как снятие наличных денег на кассе магазина или получение финансовых услуг на почте, а каждый пятый и вовсе не знает об их существовании, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Развитие облегченных форматов обслуживания входит в число приоритетов Банка России на ближайшие три года. К ним относятся услуга "наличные на кассе", работа мобильных офисов и получение финансовых услуг на почте. В частности, возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года.
"При этом 21% опрошенных респондентов не имеют представления о существовании такого формата. В то же время 60% респондентов сообщили, что не используют такие сервисы. Из них 43% отметили, что все вопросы решают в приложении банка, 27% что хотели бы пользоваться облегченными форматами, но их нет в их населенном пункте, а оставшиеся 30% сказали, что предпочитают "по старинке" посетить отделение банка", - сказано в материалах.
Таким образом, лишь 19% опрошенных респондентов используют облегченные форматы обслуживания. Из них 63% сказали, что прибегают к снятию наличных на кассе, 26% посещают мобильные офисы в своем населенном пункте, а 11% пользуются финансовыми сервисами на почте.
По данным аналитиков, несмотря на то, что облегченные форматы обслуживания были задуманы как мера поддержки жителей небольших населенных пунктов, где нет отделений банков, к таким услугам прибегают в основном жители крупных агломераций. Оказалось, что среди использующих такие сервисы подавляющее большинство (87%) - жители городов-миллионников и городов с населением свыше 300 тысяч человек.
"Это связано с тем, что в мегаполисах такие услуги уже активно внедряются и воспринимаются как удобное решение... Дальнейшее развитие и популяризация облегченных форматов может значительно упростить доступ к банковским услугам для всех категорий граждан", - отметила директор департамента коммуникационной политики сервиса Анна Романенко.
 
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