Америка больше не получит денег России. Но радоваться рано

МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), заявил накануне глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.Для начала нужно понять, какими суммами и объемами мы оперируем. Международные резервы Российской Федерации продолжают планомерно увеличиваться и по состоянию на 01.11.2024 г. составляют 631,6 миллиарда долларов США, в том числе монетарное золото в объеме 207,7 миллиарда долларов и валютные резервы – 423,9 миллиарда долларов.Для сравнения в ноябре 2018 г. сумма резервов составляла 459,6 миллиарда долларов, а в ноябре 2020-го – 582,8 миллиарда долларов.В 2022 году более половины российских резервов (порядка 300 млрд долл. США) были заблокированы в результате введенных ограничений на операции с активами Банка России и это существенно повлияло на их структуру.Если на 1 января 2022 г. превалирующая доля резервов хранилась в долларах, евро и золоте и была размещена в Банке России (21,5%), Китае (16,18%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и других странах, то на сегодняшний день 32% приходится на монетарное золото, размещенное в наших хранилищах. Оставшаяся часть международных резервов Российской Федерации размещена в финансовых инструментах дружественных стран, а именно в китайский юанях и наличной иностранной валюте. Безусловно, часть резервов продолжает храниться в долларах США, но доступ к ним заблокирован.По данным Statista, стоимость казначейских ценных бумаг США, находящихся во владении Российской Федерации, снижается с 2018 г. и по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме.Пока Центральный Банк воздерживается от диверсификации резервов в валютах дружественных стран по той причине, что в некоторых из них действуют валютные ограничения и существуют повышенные экономические риски.Что касается размещения резервов в финансовых инструментах недружественных стран, то в ближайшей перспективе риски их применения сохраняются, к тому же не прекращаются дискуссии об использовании доходов от замороженных российских активов. Поэтому на обозримом горизонте Россия воздержится хранения денег в US Treasuries, как и многие страны, осознающие риски блокировки.На государственный долг США отказ Российской Федерации от наращивания резервов в долларах не повлияет в силу их незначительного размера. Однако при принятии решения о диверсификации резервов другими странами, усвоившими урок России и Ирана, ситуация может измениться. Если же будут созданы адекватные продукты, альтернативные вложениям в доллар и US Treasuries, перекос в их пользу только усилится.Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

