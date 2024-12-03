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Америка больше не получит денег России. Но радоваться рано - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Америка больше не получит денег России. Но радоваться рано
Америка больше не получит денег России. Но радоваться рано - 03.12.2024, ПРАЙМ
Америка больше не получит денег России. Но радоваться рано
Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), заявил накануне глава ВТБ Андрей Костин. По его... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:00+0300
2024-12-03T08:00+0300
мнения аналитиков
us treasuries
андрей костин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853260031.jpg?1733202004
МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), заявил накануне глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.Для начала нужно понять, какими суммами и объемами мы оперируем. Международные резервы Российской Федерации продолжают планомерно увеличиваться и по состоянию на 01.11.2024 г. составляют 631,6 миллиарда долларов США, в том числе монетарное золото в объеме 207,7 миллиарда долларов и валютные резервы – 423,9 миллиарда долларов.Для сравнения в ноябре 2018 г. сумма резервов составляла 459,6 миллиарда долларов, а в ноябре 2020-го – 582,8 миллиарда долларов.В 2022 году более половины российских резервов (порядка 300 млрд долл. США) были заблокированы в результате введенных ограничений на операции с активами Банка России и это существенно повлияло на их структуру.Если на 1 января 2022 г. превалирующая доля резервов хранилась в долларах, евро и золоте и была размещена в Банке России (21,5%), Китае (16,18%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и других странах, то на сегодняшний день 32% приходится на монетарное золото, размещенное в наших хранилищах. Оставшаяся часть международных резервов Российской Федерации размещена в финансовых инструментах дружественных стран, а именно в китайский юанях и наличной иностранной валюте. Безусловно, часть резервов продолжает храниться в долларах США, но доступ к ним заблокирован.По данным Statista, стоимость казначейских ценных бумаг США, находящихся во владении Российской Федерации, снижается с 2018 г. и по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме.Пока Центральный Банк воздерживается от диверсификации резервов в валютах дружественных стран по той причине, что в некоторых из них действуют валютные ограничения и существуют повышенные экономические риски.Что касается размещения резервов в финансовых инструментах недружественных стран, то в ближайшей перспективе риски их применения сохраняются, к тому же не прекращаются дискуссии об использовании доходов от замороженных российских активов. Поэтому на обозримом горизонте Россия воздержится хранения денег в US Treasuries, как и многие страны, осознающие риски блокировки.На государственный долг США отказ Российской Федерации от наращивания резервов в долларах не повлияет в силу их незначительного размера. Однако при принятии решения о диверсификации резервов другими странами, усвоившими урок России и Ирана, ситуация может измениться. Если же будут созданы адекватные продукты, альтернативные вложениям в доллар и US Treasuries, перекос в их пользу только усилится.Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
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Светлана Фрумина
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Светлана Фрумина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, us treasuries, андрей костин
Мнения аналитиков, US Treasuries, Андрей Костин
08:00 03.12.2024
 
Америка больше не получит денег России. Но радоваться рано

Финансист Фрумина: США поздно поймут, чем грозит отказ РФ от резервов в долларе

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Светлана Фрумина, к.э.н, и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светлана Фрумина
И.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
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МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), заявил накануне глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.
Для начала нужно понять, какими суммами и объемами мы оперируем. Международные резервы Российской Федерации продолжают планомерно увеличиваться и по состоянию на 01.11.2024 г. составляют 631,6 миллиарда долларов США, в том числе монетарное золото в объеме 207,7 миллиарда долларов и валютные резервы – 423,9 миллиарда долларов.
Для сравнения в ноябре 2018 г. сумма резервов составляла 459,6 миллиарда долларов, а в ноябре 2020-го – 582,8 миллиарда долларов.
В 2022 году более половины российских резервов (порядка 300 млрд долл. США) были заблокированы в результате введенных ограничений на операции с активами Банка России и это существенно повлияло на их структуру.
Если на 1 января 2022 г. превалирующая доля резервов хранилась в долларах, евро и золоте и была размещена в Банке России (21,5%), Китае (16,18%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и других странах, то на сегодняшний день 32% приходится на монетарное золото, размещенное в наших хранилищах. Оставшаяся часть международных резервов Российской Федерации размещена в финансовых инструментах дружественных стран, а именно в китайский юанях и наличной иностранной валюте. Безусловно, часть резервов продолжает храниться в долларах США, но доступ к ним заблокирован.
По данным Statista, стоимость казначейских ценных бумаг США, находящихся во владении Российской Федерации, снижается с 2018 г. и по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме.
© Фото : StatistaСтоимость ценных бумаг США, находящихся во владении РФ, по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме
Стоимость ценных бумаг США, находящихся во владении РФ, по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Стоимость ценных бумаг США, находящихся во владении РФ, по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме
© Фото : Statista
Пока Центральный Банк воздерживается от диверсификации резервов в валютах дружественных стран по той причине, что в некоторых из них действуют валютные ограничения и существуют повышенные экономические риски.
Что касается размещения резервов в финансовых инструментах недружественных стран, то в ближайшей перспективе риски их применения сохраняются, к тому же не прекращаются дискуссии об использовании доходов от замороженных российских активов. Поэтому на обозримом горизонте Россия воздержится хранения денег в US Treasuries, как и многие страны, осознающие риски блокировки.
На государственный долг США отказ Российской Федерации от наращивания резервов в долларах не повлияет в силу их незначительного размера. Однако при принятии решения о диверсификации резервов другими странами, усвоившими урок России и Ирана, ситуация может измениться. Если же будут созданы адекватные продукты, альтернативные вложениям в доллар и US Treasuries, перекос в их пользу только усилится.
Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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