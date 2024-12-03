https://1prime.ru/20241203/rynok-853270173.html

Умеренный оптимизм

Умеренный оптимизм - 03.12.2024, ПРАЙМ

Умеренный оптимизм

В понедельник, 2 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 106,65 руб., юань/рубль - на 0,68%, | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:25+0300

2024-12-03T09:25+0300

2024-12-03T09:25+0300

экономика

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В понедельник, 2 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 106,65 руб., юань/рубль - на 0,68%, до 14,60 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,34%, до 111,91 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на 3 декабря: доллар – 107,1758 рубля, евро – 112,8019 руб.Торги по рублю проходили спокойно. Нацвалюта привыкает к новым условиям в ценовом интервале 100-200 руб. После решения ЦБ России прекратить покупать иностранную валюту до конца 2024 года, пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 107 руб. При этом регулятор продолжит продавать валюту для пополнения Фонда национального благосостояния - ежедневно около 8,4 миллиарда рублей. Ключевым фактором давления на рубль стали новые санкции США, введенные против российского танкерного флота и финансового сектора.Нефть закрылась в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,66%, до $71,81. Снижение напряженности в отношении перебоев поставок и укрепление доллара США создали давление на нефтяной рынок. Достигнутое перемирие между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" снизило геополитические риски, но вечером стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по целям на территории Ливана. Непонятно, соблюдается перемирие или нет. Реакции по нефти нет.Также участники рынка проявляют осторожность накануне встречи ОПЕК+ и выхода важных американских экономических показателей. ОПЕК+ может отложить планы по наращиванию производства на фоне сохраняющихся опасений относительно замедления роста спроса.Не исключаю, что участники рынка занимают выжидательную позицию перед выходом важных макроэкономических показателей США, включая ежемесячный отчет о занятости (NFP). Эти данные могут существенно повлиять на ожидания относительно политики Федеральной резервной системы по процентным ставкам, что, в свою очередь, окажет влияние на спрос на доллар и динамику нефтяных цен.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 106,65 руб. Цена остается торговаться в диапазоне 27 ноября (105,77 - 111,05). Пока формируется симметричный треугольник, который указывает на продолжение укрепления доллара. Следим за уровнем 105,75. Для укрепления рубля важно закрыть день ниже 105 руб., тогда можно на время успокоиться. Возвращение к 108,50 руб. будет указывать на сохраняющиеся проблемы и вероятность роста до 115 руб.Индекс Мосбиржи вырос на 0,34%, до 2586,74 п., индекс РТС - на 0,84%, до 760,32 п. Индекс Мосбиржи встретил сопротивление на уровне 2600. В течение дня цена крутилась вокруг уровня 2590 п. Индекс отскочил от минимума 2426 на 6,5%. Я по-прежнему не верю в рост при высоких ставках ЦБ России и в банках на вклады. Ключевая поддержка для коррекции после роста находится на уровне 2533. Если до конца недели цена останется выше, то тогда можно рассмотреть временное восстановление в район 2720 п, не выше. Для нового ралли нет фундаментальных условий, поэтому пока цена остается ниже 2630, я буду ожидать падения в район 2350 п.Пара BTC/USDT снизилась на 1,25%, до $97374. С начала недели у покупателей не задалось с ростом. Цена снизилась несмотря на повышение фондовых индексов США. Нисходящую коррекцию могла вызвать фиксация прибыли после неудачной попытки продолжить ралли. Не исключаю, что покупатели с большими лонговыми позициями стали нервничать из-за приближающегося заседания ФРС США (18 декабря). В целом для криптовалютного рынка внешний фон остается благоприятным и консолидация на руку покупателям. Чем дольше стоит, чем выше уйдем после пробоя $100000.

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2024

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Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

мнения аналитиков, рынок