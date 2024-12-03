https://1prime.ru/20241203/tusk-853294756.html

Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине

Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ

Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине

Варшава надеется на вероятные "переломные события" на Украине в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время встречи с... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:00+0300

2024-12-03T16:00+0300

2024-12-03T16:08+0300

политика

польша

украина

дональд туск

https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f83cf501831c8420e41d53836912c36f.jpg

ВАРШАВА, 3 дек - ПРАЙМ. Варшава надеется на вероятные "переломные события" на Украине в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время встречи с генеральным секретарем Совета ЕС Терезой Бланше.Туск обратил особое внимание на приоритеты Польши на период ее председательства в Европейском союзе в первой половине 2025 года."Наши приоритеты не рутинные. Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ожидают переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы", - отметил польский лидер.Ранее СМИ сообщали, что Варшава намерена расширить фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной. Кроме того, первый участок уже введен в эксплуатацию.

https://1prime.ru/20241130/programma-853224299.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, дональд туск