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Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине
Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине
Варшава надеется на вероятные "переломные события" на Украине в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время встречи с... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:00+0300
2024-12-03T16:00+0300
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политика
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ВАРШАВА, 3 дек - ПРАЙМ. Варшава надеется на вероятные "переломные события" на Украине в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время встречи с генеральным секретарем Совета ЕС Терезой Бланше.Туск обратил особое внимание на приоритеты Польши на период ее председательства в Европейском союзе в первой половине 2025 года."Наши приоритеты не рутинные. Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ожидают переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы", - отметил польский лидер.Ранее СМИ сообщали, что Варшава намерена расширить фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной. Кроме того, первый участок уже введен в эксплуатацию.
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польша, украина, дональд туск
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Дональд Туск
Туск заявил, что ожидает возможных "переломных событий" на Украине
Туск заявил, что ожидает "переломных событий" на Украине в ближайшие полгода
ВАРШАВА, 3 дек - ПРАЙМ. Варшава надеется на вероятные "переломные события" на Украине в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время встречи с генеральным секретарем Совета ЕС Терезой Бланше.
Туск обратил особое внимание на приоритеты Польши на период ее председательства в Европейском союзе в первой половине 2025 года.
"Наши приоритеты не рутинные. Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ожидают переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы", - отметил польский лидер.
Ранее СМИ сообщали, что Варшава намерена расширить фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной. Кроме того, первый участок уже введен в эксплуатацию.
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной