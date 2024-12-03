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В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины
В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины - 03.12.2024, ПРАЙМ
В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины
Западные лидеры обеспокоены возможным обострением отношений с Россией в результате сближения Украины с НАТО, сказано в материале газеты The Wall Street Journal. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T15:48+0300
2024-12-03T15:48+0300
2024-12-03T15:48+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Западные лидеры обеспокоены возможным обострением отношений с Россией в результате сближения Украины с НАТО, сказано в материале газеты The Wall Street Journal."Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — сказано в материале издания.Также авторы публикации заметили, что возможность присоединения Украины к НАТО все еще остается неясной.В июле президент Путин заявил, что для прекращения огня в Украине необходимо согласие обеих сторон на шаги, приемлемые для России. Он также подчеркнул, что возможное присоединение Украины к НАТО представляет угрозу для безопасности России, и это одна из причин, из-за которой российская сторона начала спецоперацию на Украине.
https://1prime.ru/20241203/bayden-853292134.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины
WSJ: Запад боится обострения отношений с РФ при приближении Украины к НАТО
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Западные лидеры обеспокоены возможным обострением отношений с Россией в результате сближения Украины с НАТО, сказано
в материале газеты The Wall Street Journal.
"Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — сказано в материале издания.
Также авторы публикации заметили, что возможность присоединения Украины к НАТО все еще остается неясной.
В июле президент Путин заявил, что для прекращения огня в Украине необходимо согласие обеих сторон на шаги, приемлемые для России. Он также подчеркнул, что возможное присоединение Украины к НАТО представляет угрозу для безопасности России, и это одна из причин, из-за которой российская сторона начала спецоперацию на Украине.
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