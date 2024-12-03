https://1prime.ru/20241203/zapad-853294449.html

В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины

В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины - 03.12.2024, ПРАЙМ

В США узнали, чего испугался Запад из-за Украины

Западные лидеры обеспокоены возможным обострением отношений с Россией в результате сближения Украины с НАТО, сказано в материале газеты The Wall Street Journal. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T15:48+0300

2024-12-03T15:48+0300

2024-12-03T15:48+0300

политика

россия

украина

запад

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Западные лидеры обеспокоены возможным обострением отношений с Россией в результате сближения Украины с НАТО, сказано в материале газеты The Wall Street Journal."Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — сказано в материале издания.Также авторы публикации заметили, что возможность присоединения Украины к НАТО все еще остается неясной.В июле президент Путин заявил, что для прекращения огня в Украине необходимо согласие обеих сторон на шаги, приемлемые для России. Он также подчеркнул, что возможное присоединение Украины к НАТО представляет угрозу для безопасности России, и это одна из причин, из-за которой российская сторона начала спецоперацию на Украине.

https://1prime.ru/20241203/bayden-853292134.html

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