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Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07%
Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% - 04.12.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07%
Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% в годовом выражении после 8,78% на 25 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:26+0300
2024-12-04T19:26+0300
экономика
россия
инфляция в россии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% в годовом выражении после 8,78% на 25 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,68% против 0,66% неделей ранее. "Сохраняется снижение темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 3,57%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,43%. Замедлился рост цен на свинину, баранину, хлеб и хлебобулочные изделия. Ускорилось снижение цен на сахар (до -0,14%)", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,3% против 0,15% неделей ранее.
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россия, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, экономика РФ
19:26 04.12.2024
 
Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07%

МЭР: инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% в годовом выражении

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% в годовом выражении после 8,78% на 25 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,68% против 0,66% неделей ранее.
"Сохраняется снижение темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 3,57%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,43%. Замедлился рост цен на свинину, баранину, хлеб и хлебобулочные изделия. Ускорилось снижение цен на сахар (до -0,14%)", - говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,3% против 0,15% неделей ранее.
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ЭкономикаРОССИЯинфляция в Россииэкономика РФ
 
 
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