https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853333660.html

Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07%

Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% - 04.12.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07%

Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% в годовом выражении после 8,78% на 25 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:26+0300

2024-12-04T19:26+0300

2024-12-04T19:26+0300

экономика

россия

инфляция в россии

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 декабря составила 9,07% в годовом выражении после 8,78% на 25 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,68% против 0,66% неделей ранее. "Сохраняется снижение темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 3,57%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,43%. Замедлился рост цен на свинину, баранину, хлеб и хлебобулочные изделия. Ускорилось снижение цен на сахар (до -0,14%)", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,3% против 0,15% неделей ранее.

https://1prime.ru/20241204/maslo-853333102.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция в россии, экономика рф