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ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 04.12.2024, ПРАЙМ
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ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 04.12.2024, ПРАЙМ
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года на уровне 4,9%, и изменила ожидания... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:14+0300
2024-12-04T13:14+0300
экономика
китай
оэср
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года на уровне 4,9%, и изменила ожидания снижения ВВП Японии до уровня 0,3%, говорится в очередном докладе организации. "Экономический рост замедлится до 4,9% в 2024 году и будет постепенно снижаться в 2025 и 2026 годах", - указывается в докладе применительно к Китаю. На уровне 4,9% показатель оценивался и в предыдущем, сентябрьском прогнозе организации. Согласно докладу, организация понизила прогнозы ВВП Китая до 4,7% в 2025 году, и до 4,4% в 2026 году. По итогам прошлого года рост китайской экономики оценивается в 5,2%, сообщается в документе. Кроме того, ОЭСР ожидает, что ВВП Японии по итогам текущего года снизится на 0,3%, что сильнее ранее ожидавшегося снижения на 0,1%. При этом на следующий год прогноз повышен до показателя роста в 1,5% вместо 1,4% в сентябре.
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китай, оэср, ввп
Экономика, КИТАЙ, ОЭСР, ВВП
13:14 04.12.2024
 
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год на уровне 4,9%

© Unsplash/Nuno AlbertoШанхай, Китай
Шанхай, Китай
© Unsplash/Nuno Alberto
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года на уровне 4,9%, и изменила ожидания снижения ВВП Японии до уровня 0,3%, говорится в очередном докладе организации.
"Экономический рост замедлится до 4,9% в 2024 году и будет постепенно снижаться в 2025 и 2026 годах", - указывается в докладе применительно к Китаю.
На уровне 4,9% показатель оценивался и в предыдущем, сентябрьском прогнозе организации.
Согласно докладу, организация понизила прогнозы ВВП Китая до 4,7% в 2025 году, и до 4,4% в 2026 году. По итогам прошлого года рост китайской экономики оценивается в 5,2%, сообщается в документе.
Кроме того, ОЭСР ожидает, что ВВП Японии по итогам текущего года снизится на 0,3%, что сильнее ранее ожидавшегося снижения на 0,1%. При этом на следующий год прогноз повышен до показателя роста в 1,5% вместо 1,4% в сентябре.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП
12:14
 
ЭкономикаКИТАЙОЭСРВВП
 
 
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