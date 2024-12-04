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ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 04.12.2024, ПРАЙМ

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года на уровне 4,9%, и изменила ожидания... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T13:14+0300

2024-12-04T13:14+0300

2024-12-04T13:14+0300

экономика

китай

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ввп

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года на уровне 4,9%, и изменила ожидания снижения ВВП Японии до уровня 0,3%, говорится в очередном докладе организации. "Экономический рост замедлится до 4,9% в 2024 году и будет постепенно снижаться в 2025 и 2026 годах", - указывается в докладе применительно к Китаю. На уровне 4,9% показатель оценивался и в предыдущем, сентябрьском прогнозе организации. Согласно докладу, организация понизила прогнозы ВВП Китая до 4,7% в 2025 году, и до 4,4% в 2026 году. По итогам прошлого года рост китайской экономики оценивается в 5,2%, сообщается в документе. Кроме того, ОЭСР ожидает, что ВВП Японии по итогам текущего года снизится на 0,3%, что сильнее ранее ожидавшегося снижения на 0,1%. При этом на следующий год прогноз повышен до показателя роста в 1,5% вместо 1,4% в сентябре.

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китай

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китай, оэср, ввп