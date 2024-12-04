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В шести российских регионах в обращении появилась новая пятитысячная купюра

В шести российских регионах в обращении появилась новая пятитысячная купюра - 04.12.2024, ПРАЙМ

В шести российских регионах в обращении появилась новая пятитысячная купюра

Новые пятитысячные купюры поступили в обращение в Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях, сообщили | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:37+0300

2024-12-04T14:37+0300

2024-12-04T14:37+0300

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россия

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новые банкноты

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – ПРАЙМ. Новые пятитысячные купюры поступили в обращение в Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях, сообщили РИА Новости в Дальневосточном главном управлении Банка России. "Модернизированные пятитысячные купюры образца 2023 года уже выпущены в обращение в Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, Якутии, Амурской и Сахалинской областях. Получается всего шесть регионов ДФО, за которые отвечает Дальневосточное ГУ Банка России. Исключая Бурятию и Забайкалье, потому что они относятся к Сибирскому главному управлению Банка России", - сообщил собеседник агентства. В среду на презентации обновленной купюры начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного главного управления Банка России Олег Карепов уточнил журналистам, что банкоматы в Приморье готовы к приему новых пятитысячных купюр. "Банки перенастраивают банкоматы... Вопросы могут возникнуть только с отдельными случаями, а так, банки, банкоматы готовы к приёму банкнот в пять тысяч рублей модернизированных", - сказал Карепов. По его словам, банкноты старого и нового образца будут в обороте использоваться параллельно. "Всегда есть запас банкнот, чтобы восполнять убыль: в процессе обращения банкноты изнашиваются. Запаса этих банкнот 1997 года достаточно много, и они будут продолжать выпускаться в обращение, и постепенно, постепенно, по мере износа, они будут заменяться именно новыми, модернизированными банкнотами", - сказал он. В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5 тысяч рублей, на ней изображены знаковые места Уральского федерального округа. На лицевой стороне купюры изображены стела Европа-Азия, граница которых проходит по Уралу, а также достопримечательности Екатеринбурга: дом Севастьянова, гостиница "Исеть", государственный цирк, главпочтамт, дворец игровых видов спорта, небоскреб "Высоцкий" и башня "Исеть", которая была самым северным небоскребом планеты до 2016 года. На оборотной стороне банкноты - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66-я параллель" (Полярный круг) в Салехарде, а также изображения объектов, отражающих промышленный потенциал Урала.

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россия, новые купюры, новые банкноты