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Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума

Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума - 04.12.2024, ПРАЙМ

Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума

Пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда, достигнув исторического максимума, сообщил оператор национальной... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T06:00+0300

2024-12-04T06:00+0300

2024-12-04T06:00+0300

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ПЕКИН, 4 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда, достигнув исторического максимума, сообщил оператор национальной железнодорожной сети корпорация China Railway. "С января по ноябрь этого года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 миллиарда пассажиров, впервые годовой пассажиропоток превысил отметку 4 миллиарда, что стало новым историческим максимумом", - говорится в заявлении оператора в социальной сети WeChat. Отмечается, что по объему железнодорожных пассажирских перевозок, пассажирообороту и другим ключевым показателям в этой сфере Китай прочно занимает первое место в мире.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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