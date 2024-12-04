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Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума
Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума - 04.12.2024, ПРАЙМ
Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума
Пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда, достигнув исторического максимума, сообщил оператор национальной... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T06:00+0300
2024-12-04T06:00+0300
2024-12-04T06:00+0300
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ПЕКИН, 4 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда, достигнув исторического максимума, сообщил оператор национальной железнодорожной сети корпорация China Railway.
"С января по ноябрь этого года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 миллиарда пассажиров, впервые годовой пассажиропоток превысил отметку 4 миллиарда, что стало новым историческим максимумом", - говорится в заявлении оператора в социальной сети WeChat.
Отмечается, что по объему железнодорожных пассажирских перевозок, пассажирообороту и другим ключевым показателям в этой сфере Китай прочно занимает первое место в мире.
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бизнес, китай, wechat
Пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума
China Railway: пассажиропоток на железных дорогах Китая достиг исторического максимума
ПЕКИН, 4 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда, достигнув исторического максимума, сообщил оператор национальной железнодорожной сети корпорация China Railway.
"С января по ноябрь этого года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 миллиарда пассажиров, впервые годовой пассажиропоток превысил отметку 4 миллиарда, что стало новым историческим максимумом", - говорится в заявлении оператора в социальной сети WeChat.
Отмечается, что по объему железнодорожных пассажирских перевозок, пассажирообороту и другим ключевым показателям в этой сфере Китай прочно занимает первое место в мире.