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В Польше отказались защищать небо над Украиной
В Польше отказались защищать небо над Украиной - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Польше отказались защищать небо над Украиной
Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:01+0300
2024-12-04T11:01+0300
2024-12-04T11:01+0300
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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Нет. Они защищают воздушное пространство стран НАТО", - сказал Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос. Говоря о время от времени повторяющейся инициативе сбивать российские ракеты над территорией Украины с территории стран НАТО польский министр заявил, что "такого решения союза нет" Ранее сообщалось, что Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot.
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нато, польша, украина
Экономика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА
В Польше отказались защищать небо над Украиной
Косиняк-Камыш: силы ПВО НАТО в Польше не будут защищать небо над Украиной
ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Нет. Они защищают воздушное пространство стран НАТО", - сказал Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос.
Говоря о время от времени повторяющейся инициативе сбивать российские ракеты над территорией Украины с территории стран НАТО польский министр заявил, что "такого решения союза нет"
Ранее сообщалось, что Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot.
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