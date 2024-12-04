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В Польше отказались защищать небо над Украиной

В Польше отказались защищать небо над Украиной - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Польше отказались защищать небо над Украиной

Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:01+0300

2024-12-04T11:01+0300

2024-12-04T11:01+0300

экономика

нато

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украина

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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Нет. Они защищают воздушное пространство стран НАТО", - сказал Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос. Говоря о время от времени повторяющейся инициативе сбивать российские ракеты над территорией Украины с территории стран НАТО польский министр заявил, что "такого решения союза нет" Ранее сообщалось, что Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot.

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нато, польша, украина