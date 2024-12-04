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В Польше отказались защищать небо над Украиной - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Польше отказались защищать небо над Украиной
В Польше отказались защищать небо над Украиной - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Польше отказались защищать небо над Украиной
Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:01+0300
2024-12-04T11:01+0300
экономика
нато
польша
украина
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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Нет. Они защищают воздушное пространство стран НАТО", - сказал Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос. Говоря о время от времени повторяющейся инициативе сбивать российские ракеты над территорией Украины с территории стран НАТО польский министр заявил, что "такого решения союза нет" Ранее сообщалось, что Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot.
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польша
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нато, польша, украина
Экономика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА
11:01 04.12.2024
 
В Польше отказались защищать небо над Украиной

Косиняк-Камыш: силы ПВО НАТО в Польше не будут защищать небо над Украиной

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Размещаемые в Польше силы ПВО НАТО не будут защищать небо над Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Нет. Они защищают воздушное пространство стран НАТО", - сказал Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос.
Говоря о время от времени повторяющейся инициативе сбивать российские ракеты над территорией Украины с территории стран НАТО польский министр заявил, что "такого решения союза нет"
Ранее сообщалось, что Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot.
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