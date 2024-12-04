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ЦСР: кадровые проблемы можно решить, улучшая условия труда

ЦСР: кадровые проблемы можно решить, улучшая условия труда - 04.12.2024, ПРАЙМ

ЦСР: кадровые проблемы можно решить, улучшая условия труда

Переманить квалифицированные кадры, занятые в сервисах доставки, в другие сектора можно, улучшая условия труда на производствах, так как кадровые проблемы... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T06:00+0300

2024-12-04T06:00+0300

2024-12-04T06:00+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Переманить квалифицированные кадры, занятые в сервисах доставки, в другие сектора можно, улучшая условия труда на производствах, так как кадровые проблемы обусловлены не развитием платформ, а падением престижа рабочих специальностей при переходе в постиндустриальную экономику, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор ЦСР Павел Смелов. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, выступая на круглом столе о будущем цифровых платформ и экосистем, заявил, что популярность сервисов доставки создает проблемы для российской экономики. По его словам, число курьеров и упаковщиков исчисляется миллионами, и в большинстве своем это "здоровые, физически сильные люди", которые могли бы быть заняты в других секторах. "Чтобы квалифицированных работников развернуть от платформ, необходимо устранить законодательные ограничения, включая нормы, касающиеся сверхурочной работы, которые в настоящее время составляют 120 часов. Многие люди стремятся работать больше, и предприятия готовы предложить более высокую оплату. Однако до тех пор, пока законодательство не изменится, многие все равно продолжат подрабатывать - кто-то в статусе самозанятого, а кто-то работает в серой зоне, уклоняясь от налогов", - отметил Смелов. По его словам, кадровые проблемы в стране никак не усугубляются развитием платформенной занятости. "Они - следствие структурного перехода в постиндустриальную экономику, падения престижа рабочих специальностей и неэффективной кадровой мотивации и непривлекательных условий труда в ряде российских производственных компаний", - рассуждает эксперт. При этом он подчеркнул, что в современных условиях крайне важно предоставить работникам право выбора. "Работа в условиях рыночной экономики это не рабство, а право человека выбрать место, где человеку комфортно, его устраивает график, заработная плата, социальный пакет и множество других условий", - заключил Смелов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, москва, цср, минпромторг