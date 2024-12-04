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Россия вышла из игры: заработать на США уже не выйдет - 04.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241204/treasuries-853296123.html
Россия вышла из игры: заработать на США уже не выйдет
Россия вышла из игры: заработать на США уже не выйдет - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия вышла из игры: заработать на США уже не выйдет
Америка больше никогда не получит денег России – наша страна не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Однако пока контуры... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T04:04+0300
2024-12-04T04:04+0300
статья
финансы
сша
китай
япония
андрей костин
us treasuries
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МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Америка больше никогда не получит денег России – наша страна не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Однако пока контуры альтернативных бумаг для вложения не определены, Россия продолжает увеличивать вложения в золото. А госдолг США подвергается новым испытаниям на устойчивость, но уже с другой стороны."Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер.Он констатировал, что санкции вызывают определенную нервозность у инвесторов и держателей средств, а также у населения. Это непременно отражается на экономике и валютном курсе - падение рубля за последние недели ускорилось, потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.Миллиарды, которые уплылиОднако поиск инструментов, сопоставимых по надежности с US Treasuries (государственными долговыми обязательствами США) сегодня затруднен. Их принято считать безрисковым инструментом, ибо они обеспечены силой доллара.На сегодняшний день вложения России в них находятся на историческом минимуме. По данным Statista, стоимость казначейских ценных бумаг США, находящихся во владении Российской Федерации, снижается с 2018 года. По данным на апрель она составляла 46 миллионов долларов, что резко контрастирует с 10,51 миллиарда долларов США, хранящихся в январе 2020 года. Для сравнения, Япония и Китай держат в госбумагах США около триллиона долларов.Общий размер российских международных резервов - 631,6 миллиарда долларов США.После заморозки почти половины (около 300 миллиардов долларов) этой суммы странами Запада в 2022 году их структура заметно изменилась. Если на 1 января 2022 года превалирующая доля резервов хранилась в долларах, евро и золоте и была размещена в Банке России (21,5%), Китае (16,18%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и других странах, то на сегодняшний день 32% приходится на монетарное золото."Оставшаяся часть международных резервов Российской Федерации размещена в финансовых инструментах дружественных стран, а именно в китайский юанях и наличной иностранной валюте. Безусловно, часть резервов продолжает храниться в долларах США, но доступ к ним заблокирован", - напомнила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Лучший аналог доллараОтвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, Костин заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.На данный момент Центральный Банк воздерживается от диверсификации резервов в валютах дружественных стран по той причине, что в некоторых из них действуют валютные ограничения и сохраняются повышенные экономические риски."В мире пока сложно найти ликвидный и надежный актив, сопоставимый с казначейским облигациями США. Возможно в будущем они появятся, к примеру, для России доллар был заменен китайским юанем", - говорит заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.Что касается размещения резервов в финансовых инструментах недружественных стран, то в ближайшей перспективе риски их применения сохраняются, к тому же не прекращаются дискуссии об использовании доходов от замороженных российских активов, в том числе, для поддержки Украины."Поэтому на обозримом горизонте Россия воздержится хранения денег в US Treasuries, как и многие страны, осознающие риски блокировки", - уверена Фрумина.Бесспорно, частным инвесторам проще выбрать другие продукты, которые тоже являются вполне безрисковыми. Это, например, ОФЗ, торгующиеся на Мосбирже – их надежность гарантирована государством. Есть и биржевые фонды, инвестирующие в трежерис, они могут входить в состав ПИФов и стратегий доверительного управления, которые предлагают российские управляющие компании.Государствам сделать такой же выбор сложнее – он во многом зависит от их собственной валюты и геополитических реалий. Например, Китай намерен снизить зависимость от доллара и распространить юань по миру. Поэтому Народный банк Китая, как и многие другие регуляторы, скупает золото и переориентирует инвестиции на другие рынки, например, в страны БРИКС.Россия не исключение – в октябре вложения в золото выросли почти на 4%, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 199,8 миллиардов долларов. Теперь объем золотых резервов РФ составляет рекордные 207,7 миллиарда долларов. С учетом того, что стоимость золота стабильно растет, эти вложения будут только дорожать. Кроме того, никаких санкционных и геополитических рисков: золото высоколиквидно и хранится на территории России.Всего золота малоНа государственный долг США отказ России от хранения резервов в долларах не повлияет в силу незначительных сумм. Но не все так однозначно. "Поведение России не отразится на конъюнктуре американского рынка государственных облигаций. Но в то же время дает сигнал остальным странам", - рассуждает Столяров.При принятии решения о диверсификации резервов другими странами, усвоившими урок России и Ирана, ситуация может измениться. Если в конечном итоге появятся адекватные продукты – страновые и на уровне межгосударственных объединений, альтернативные вложениям в американскую валюту и госбумаги, перекос в их пользу лишь усилится.В этом случае США могут столкнуться с долговым кризисом – ситуацией, когда госдолг существенно растет по отношению к доходам. На фоне растущего бюджетного дефицита обслуживать его станет все сложнее, ведь никаких запасов золота в американских хранилищах на это не хватит. С учетом сохраняющегося лидерства США в финансовом мире это может привести к череде дефолтов и в конечном итоге к глобальному финансовому кризису.
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Роман Серов
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Роман Серов
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финансы, сша, китай, япония, андрей костин, us treasuries
Статья, Финансы, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Андрей Костин, US Treasuries
04:04 04.12.2024
 
Россия вышла из игры: заработать на США уже не выйдет

Экономист Столяров: в мире пока нет инструмента, сопоставимого с US Treasuries

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
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%Экономические новости
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Америка больше никогда не получит денег России – наша страна не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Однако пока контуры альтернативных бумаг для вложения не определены, Россия продолжает увеличивать вложения в золото. А госдолг США подвергается новым испытаниям на устойчивость, но уже с другой стороны.
"Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер.
Он констатировал, что санкции вызывают определенную нервозность у инвесторов и держателей средств, а также у населения. Это непременно отражается на экономике и валютном курсе - падение рубля за последние недели ускорилось, потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.

Миллиарды, которые уплыли

Однако поиск инструментов, сопоставимых по надежности с US Treasuries (государственными долговыми обязательствами США) сегодня затруднен. Их принято считать безрисковым инструментом, ибо они обеспечены силой доллара.
На сегодняшний день вложения России в них находятся на историческом минимуме. По данным Statista, стоимость казначейских ценных бумаг США, находящихся во владении Российской Федерации, снижается с 2018 года. По данным на апрель она составляла 46 миллионов долларов, что резко контрастирует с 10,51 миллиарда долларов США, хранящихся в январе 2020 года. Для сравнения, Япония и Китай держат в госбумагах США около триллиона долларов.
© Фото : StatistaСтоимость ценных бумаг США, находящихся во владении РФ, по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме
Стоимость ценных бумаг США, находящихся во владении РФ, по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Стоимость ценных бумаг США, находящихся во владении РФ, по состоянию на апрель 2024 находится на историческом минимуме
© Фото : Statista
Общий размер российских международных резервов - 631,6 миллиарда долларов США.
После заморозки почти половины (около 300 миллиардов долларов) этой суммы странами Запада в 2022 году их структура заметно изменилась. Если на 1 января 2022 года превалирующая доля резервов хранилась в долларах, евро и золоте и была размещена в Банке России (21,5%), Китае (16,18%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и других странах, то на сегодняшний день 32% приходится на монетарное золото.
"Оставшаяся часть международных резервов Российской Федерации размещена в финансовых инструментах дружественных стран, а именно в китайский юанях и наличной иностранной валюте. Безусловно, часть резервов продолжает храниться в долларах США, но доступ к ним заблокирован", - напомнила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Лучший аналог доллара

Отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, Костин заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.
На данный момент Центральный Банк воздерживается от диверсификации резервов в валютах дружественных стран по той причине, что в некоторых из них действуют валютные ограничения и сохраняются повышенные экономические риски.
"В мире пока сложно найти ликвидный и надежный актив, сопоставимый с казначейским облигациями США. Возможно в будущем они появятся, к примеру, для России доллар был заменен китайским юанем", - говорит заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
Что касается размещения резервов в финансовых инструментах недружественных стран, то в ближайшей перспективе риски их применения сохраняются, к тому же не прекращаются дискуссии об использовании доходов от замороженных российских активов, в том числе, для поддержки Украины.
"Поэтому на обозримом горизонте Россия воздержится хранения денег в US Treasuries, как и многие страны, осознающие риски блокировки", - уверена Фрумина.
Бесспорно, частным инвесторам проще выбрать другие продукты, которые тоже являются вполне безрисковыми. Это, например, ОФЗ, торгующиеся на Мосбирже – их надежность гарантирована государством. Есть и биржевые фонды, инвестирующие в трежерис, они могут входить в состав ПИФов и стратегий доверительного управления, которые предлагают российские управляющие компании.
Государствам сделать такой же выбор сложнее – он во многом зависит от их собственной валюты и геополитических реалий. Например, Китай намерен снизить зависимость от доллара и распространить юань по миру. Поэтому Народный банк Китая, как и многие другие регуляторы, скупает золото и переориентирует инвестиции на другие рынки, например, в страны БРИКС.
Россия не исключение – в октябре вложения в золото выросли почти на 4%, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 199,8 миллиардов долларов. Теперь объем золотых резервов РФ составляет рекордные 207,7 миллиарда долларов. С учетом того, что стоимость золота стабильно растет, эти вложения будут только дорожать. Кроме того, никаких санкционных и геополитических рисков: золото высоколиквидно и хранится на территории России.

Всего золота мало

На государственный долг США отказ России от хранения резервов в долларах не повлияет в силу незначительных сумм. Но не все так однозначно. "Поведение России не отразится на конъюнктуре американского рынка государственных облигаций. Но в то же время дает сигнал остальным странам", - рассуждает Столяров.
При принятии решения о диверсификации резервов другими странами, усвоившими урок России и Ирана, ситуация может измениться. Если в конечном итоге появятся адекватные продукты – страновые и на уровне межгосударственных объединений, альтернативные вложениям в американскую валюту и госбумаги, перекос в их пользу лишь усилится.
В этом случае США могут столкнуться с долговым кризисом – ситуацией, когда госдолг существенно растет по отношению к доходам. На фоне растущего бюджетного дефицита обслуживать его станет все сложнее, ведь никаких запасов золота в американских хранилищах на это не хватит. С учетом сохраняющегося лидерства США в финансовом мире это может привести к череде дефолтов и в конечном итоге к глобальному финансовому кризису.
 
СтатьяФинансыСШАКИТАЙЯПОНИЯАндрей КостинUS Treasuries
 
 
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