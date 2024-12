https://1prime.ru/20241204/treasuries-853296123.html

Россия вышла из игры: заработать на США уже не выйдет

МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Америка больше никогда не получит денег России – наша страна не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Однако пока контуры альтернативных бумаг для вложения не определены, Россия продолжает увеличивать вложения в золото. А госдолг США подвергается новым испытаниям на устойчивость, но уже с другой стороны."Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер.Он констатировал, что санкции вызывают определенную нервозность у инвесторов и держателей средств, а также у населения. Это непременно отражается на экономике и валютном курсе - падение рубля за последние недели ускорилось, потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.Миллиарды, которые уплылиОднако поиск инструментов, сопоставимых по надежности с US Treasuries (государственными долговыми обязательствами США) сегодня затруднен. Их принято считать безрисковым инструментом, ибо они обеспечены силой доллара.На сегодняшний день вложения России в них находятся на историческом минимуме. По данным Statista, стоимость казначейских ценных бумаг США, находящихся во владении Российской Федерации, снижается с 2018 года. По данным на апрель она составляла 46 миллионов долларов, что резко контрастирует с 10,51 миллиарда долларов США, хранящихся в январе 2020 года. Для сравнения, Япония и Китай держат в госбумагах США около триллиона долларов.Общий размер российских международных резервов - 631,6 миллиарда долларов США.После заморозки почти половины (около 300 миллиардов долларов) этой суммы странами Запада в 2022 году их структура заметно изменилась. Если на 1 января 2022 года превалирующая доля резервов хранилась в долларах, евро и золоте и была размещена в Банке России (21,5%), Китае (16,18%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и других странах, то на сегодняшний день 32% приходится на монетарное золото."Оставшаяся часть международных резервов Российской Федерации размещена в финансовых инструментах дружественных стран, а именно в китайский юанях и наличной иностранной валюте. Безусловно, часть резервов продолжает храниться в долларах США, но доступ к ним заблокирован", - напомнила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Лучший аналог доллараОтвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, Костин заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.На данный момент Центральный Банк воздерживается от диверсификации резервов в валютах дружественных стран по той причине, что в некоторых из них действуют валютные ограничения и сохраняются повышенные экономические риски."В мире пока сложно найти ликвидный и надежный актив, сопоставимый с казначейским облигациями США. Возможно в будущем они появятся, к примеру, для России доллар был заменен китайским юанем", - говорит заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.Что касается размещения резервов в финансовых инструментах недружественных стран, то в ближайшей перспективе риски их применения сохраняются, к тому же не прекращаются дискуссии об использовании доходов от замороженных российских активов, в том числе, для поддержки Украины."Поэтому на обозримом горизонте Россия воздержится хранения денег в US Treasuries, как и многие страны, осознающие риски блокировки", - уверена Фрумина.Бесспорно, частным инвесторам проще выбрать другие продукты, которые тоже являются вполне безрисковыми. Это, например, ОФЗ, торгующиеся на Мосбирже – их надежность гарантирована государством. Есть и биржевые фонды, инвестирующие в трежерис, они могут входить в состав ПИФов и стратегий доверительного управления, которые предлагают российские управляющие компании.Государствам сделать такой же выбор сложнее – он во многом зависит от их собственной валюты и геополитических реалий. Например, Китай намерен снизить зависимость от доллара и распространить юань по миру. Поэтому Народный банк Китая, как и многие другие регуляторы, скупает золото и переориентирует инвестиции на другие рынки, например, в страны БРИКС.Россия не исключение – в октябре вложения в золото выросли почти на 4%, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 199,8 миллиардов долларов. Теперь объем золотых резервов РФ составляет рекордные 207,7 миллиарда долларов. С учетом того, что стоимость золота стабильно растет, эти вложения будут только дорожать. Кроме того, никаких санкционных и геополитических рисков: золото высоколиквидно и хранится на территории России.Всего золота малоНа государственный долг США отказ России от хранения резервов в долларах не повлияет в силу незначительных сумм. Но не все так однозначно. "Поведение России не отразится на конъюнктуре американского рынка государственных облигаций. Но в то же время дает сигнал остальным странам", - рассуждает Столяров.При принятии решения о диверсификации резервов другими странами, усвоившими урок России и Ирана, ситуация может измениться. Если в конечном итоге появятся адекватные продукты – страновые и на уровне межгосударственных объединений, альтернативные вложениям в американскую валюту и госбумаги, перекос в их пользу лишь усилится.В этом случае США могут столкнуться с долговым кризисом – ситуацией, когда госдолг существенно растет по отношению к доходам. На фоне растущего бюджетного дефицита обслуживать его станет все сложнее, ведь никаких запасов золота в американских хранилищах на это не хватит. С учетом сохраняющегося лидерства США в финансовом мире это может привести к череде дефолтов и в конечном итоге к глобальному финансовому кризису.

