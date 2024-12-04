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Большинство туристов в мире хотят путешествовать больше, считают в ЦСР

Большинство туристов в мире хотят путешествовать больше, считают в ЦСР - 04.12.2024, ПРАЙМ

Большинство туристов в мире хотят путешествовать больше, считают в ЦСР

Подавляющее большинство туристов в мире хотели бы в 2025 году совершать больше зарубежных поездок, чем в этом году, а потратить планируют столько же или больше, | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:03+0300

2024-12-04T15:03+0300

2024-12-04T15:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – ПРАЙМ. Подавляющее большинство туристов в мире хотели бы в 2025 году совершать больше зарубежных поездок, чем в этом году, а потратить планируют столько же или больше, рассказала директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "Говоря об общемировых трендах в постпандемийный период, следует упомянуть в первую очередь готовность международных туристов путешествовать чаще и тратить больше. Согласно последним исследованиям, около 80% опрошенных планируют совершить больше зарубежных поездок в 2025 году, чем в текущем, а 65-70% из них согласны потратить для этого такой же или больший объем средств, чем в 2024 году", - заявила она на петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Максутова добавила, что путешественники теперь хотят платить не столько за шопинг, сколько за уникальные впечатления. "Популярность обретают новые, альтернативные маршруты, привлекающие своей загадочностью и неизведанностью. Ценится максимально персонализированный опыт, и это приводит к распространению индивидуального туризма, при котором подбор маршрута и составление программы осуществляются самостоятельно – как правило, онлайн на сайтах турагрегаторов", - привела она пример. Говоря о примерах таких направлений, она выделила повсеместное развитие делового туризма (bleisure, совмещение работы и отдыха), а также устойчивого и экологического туризма, который предполагает в том числе единение с природой, заботу об окружающей среде и местном населении. "Потребность в новых впечатлениях иммерсивности обусловили повышенный спрос на этнографические и гастрономические туры. Все больший интерес вызывает set-jetting – связь локации с медиаконтентом: фильмами, сериалами, видеоиграми", - добавила Максутова.

https://1prime.ru/20241130/ukrasheniya-853220945.html

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туризм, цср, бизнес, туристы