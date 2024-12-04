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В ЦСР рассказали, чего ждут от путешествий иностранные туристы

В ЦСР рассказали, чего ждут от путешествий иностранные туристы - 04.12.2024, ПРАЙМ

В ЦСР рассказали, чего ждут от путешествий иностранные туристы

Иностранных туристов из приоритетных для России стран объединяет интерес к деловому и семейному туризму, но есть и различия: китайские и индийские... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:32+0300

2024-12-04T15:32+0300

2024-12-04T15:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - ПРАЙМ. Иностранных туристов из приоритетных для России стран объединяет интерес к деловому и семейному туризму, но есть и различия: китайские и индийские путешественники предпочитают экологический туризм, арабские - выбирают спокойный отдых, а азиатские - пляжные, экскурсионные и активные туры, рассказала директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Она напомнила, что в этом году ЦСР и Минэкономразвития РФ определили в качестве приоритетных стран-визитеров Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию, а в 2025 году этот список пополнился Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Турцией, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и Таиландом. "Как нетрудно догадаться, это совершенно не похожие друг на друга рынки, требующие различных подходов. Так, для китайских туристов наиболее перспективными направлениями являются экологический, культурно-познавательный, деловой и событийный туризм… Представителей старшего поколения по-прежнему привлекает посещение мест, связанных с историей социализма и коммунизма - "красный туризм", - сказала она на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Индийцы, по ее словам, тоже интересуются экотурами, но изучение истории и культуры страны назначения уже не столь важно для них. Зато высок спрос на активный отдых, спортивный, пляжный и городской, а также свадебный туризм. А вот представители арабских стран Персидского залива отдают предпочтение спокойному отдыху премиум-сегмента, зимним турам, медицинскому, лечебно-оздоровительному и деловому туризму. А иранские путешественники уделяют большое внимание речным и морским круизам, бизнес-туризму и поездкам, связанным с компьютерными играми. "Туристы из Ирана и стран Персидского залива – зачастую люди религиозные, поэтому они активно посещают мечети и другие места, связанные с историей ислама и мусульманской культурой. Важно помнить, что для приема упомянутых выше категорий гостей необходимо обеспечить соответствие туристических объектов ряду требований в плане языка, правил поведения, норм религиозного этикета и гастрономических предпочтений", - добавила она. А вот туристы из региона Юго-Восточной Азии - одного из фокусных в 2025 году - предпочитают пляжный и экскурсионный туризм, активный отдых, а мусульмане из Индонезии и Малайзии ценят религиозные туры. "Также в 2025 году в приоритете будут находиться гости из государств СНГ. Эти путешественники, напротив, нам хорошо известны, они во многих аспектах похожи на наших сограждан и заинтересованы в разнообразных видах досуга за рубежом, их привлекают как пляжные и круизные, так и культурно-познавательные туры, посещение музеев, театров, фестивалей. Велик спрос на медицинский, лечебно-оздоровительный, гастрономический и приключенческий туризм", - отметила Максутова. При этом, при всех различиях, деловой и семейный туризм универсальны для представителей всех целевых стран, добавила эксперт. Кроме того, есть обширный потенциал для автопутешествий из стран СНГ и Китая, с которыми у России имеется общая граница, заключила она.

https://1prime.ru/20241204/turisty-853321115.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цср, туризм, иностранные туристы