https://1prime.ru/20241205/germaniya-853353587.html

Германии предрекли продолжение рецессии в 2025 году

Германии предрекли продолжение рецессии в 2025 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

Германии предрекли продолжение рецессии в 2025 году

В Германии продолжится рецессия в 2025 году, её ВВП увеличится лишь на 0,1%, говорится в исследовании Института экономики Германии (IW). | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:40+0300

2024-12-05T13:40+0300

2024-12-05T13:40+0300

экономика

германия

рецессия

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В Германии продолжится рецессия в 2025 году, её ВВП увеличится лишь на 0,1%, говорится в исследовании Института экономики Германии (IW). "Экономика Германии не сдвинется с места… В 2025 году ВВП вырастет в лучшем случае на 0,1% после падения на 0,2% в 2024 году", - сообщается в прогнозе экономического развития, озаглавленном "Лучше не станет". Таким образом, уже седьмой год экономика ФРГ не будет прогрессировать, отмечают исследователи. Экономическая стагнация плохо сказывается на ситуации на рынке труда Германии. Согласно прогнозу, безработица в следующем году вырастет еще на 0,2% до 6,2% (в этом году рост составил 0,3%). Бюджетные расходы в 2025 году продолжат значительно превышать бюджетные поступления, говорится в исследовании. Однако уровень госдолга сохранится на уровне около 63% ВВП. "Стабильности в сфере услуг хватает ровно для того, чтобы компенсировать продолжающийся спад в промышленности и строительстве. Несмотря на заметный рост реальных доходов, частное потребление и связанные с ними отрасли сферы услуг остаются слабыми", - сообщают исследователи. Промышленность продолжает сталкиваться с последствиями геополитических конфликтов, говорится в прогнозе. Из-за "высокого уровня неопределенности" потребители и инвесторы не готовы рисковать. Институт экономики Германии отмечает "закрепление деления на геоэкономические блоки" и "риски непредсказуемой и конфронтационной политики США". Правительственный кризис в ФРГ также играет не последнюю роль. Ранее сообщалось, что распад правящей коалиции Германии, согласно оценке исследователей, привел к экономико-политической нестабильности, которая обернулась потерями в размере около 20 миллиардов евро для немецкой экономики в этом году. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

https://1prime.ru/20241204/otnosheniya-853327537.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, рецессия