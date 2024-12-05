https://1prime.ru/20241205/lavrov-853354280.html
Лавров предупредил об опасности перехода "холодной войны" в горячую фазу
Лавров предупредил об опасности перехода "холодной войны" в горячую фазу - 05.12.2024, ПРАЙМ
Лавров предупредил об опасности перехода "холодной войны" в горячую фазу
Реинкарнация холодной войны сегодня в мире грозит перейти в горячую фазу. Об этом глава МИД Росси Сергей Лавров заявил в рамках пленарного заседания СМИД ОБСЕ. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:56+0300
2024-12-05T13:56+0300
2024-12-05T14:05+0300
политика
россия
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сергей лавров
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ВАЛЕТТА, 5 дек - ПРАЙМ. Реинкарнация холодной войны сегодня в мире грозит перейти в горячую фазу. Об этом глава МИД Росси Сергей Лавров заявил в рамках пленарного заседания СМИД ОБСЕ.По словам министра, США и их союзники разорвали все соглашения по контролю над вооружениями, заключенные в 1980-х годах, включая Договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу."Спрашивается для чего? Ответ для нас очевиден - в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате - реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Ранее в МИД сообщили, что официальному представителю министерства Марии Захаровой аннулировали перед встречей глав МИД стран ОБСЕ выданную ранее Мальтой визу.
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россия, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров
Лавров предупредил об опасности перехода "холодной войны" в горячую фазу
Лавров заявил об опасности горячей фазы "холодной войны" на заседании ОБСЕ
ВАЛЕТТА, 5 дек - ПРАЙМ. Реинкарнация холодной войны сегодня в мире грозит перейти в горячую фазу. Об этом глава МИД Росси Сергей Лавров заявил в рамках пленарного заседания СМИД ОБСЕ.
По словам министра, США и их союзники разорвали все соглашения по контролю над вооружениями, заключенные в 1980-х годах, включая Договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу.
"Спрашивается для чего? Ответ для нас очевиден - в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате - реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
Ранее в МИД сообщили, что официальному представителю министерства Марии Захаровой аннулировали перед встречей глав МИД стран ОБСЕ выданную ранее Мальтой визу.
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу