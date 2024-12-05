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В РИА Рейтинг составили список регионов по уровню долговой нагрузки

В РИА Рейтинг составили список регионов по уровню долговой нагрузки - 05.12.2024, ПРАЙМ

В РИА Рейтинг составили список регионов по уровню долговой нагрузки

Государственный долг регионов РФ по итогам десяти месяцев 2024 года снизился на 2,4% и составил 3,143 трлн. руб. Объем госдолга сократился в 55 регионах РФ, в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:00+0300

2024-12-05T11:00+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ по итогам десяти месяцев 2024 года снизился на 2,4% и составил 3,143 трлн. руб. Объем госдолга сократился в 55 регионах РФ, в 29 – вырос, и в пяти – не изменился.По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам десяти месяцев 2024 года снизился c начала года на 2,4% и составил 3,143 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг снизился на 77,2 миллиардов рублей, и большая часть его сокращения пришлась на Москву и Московскую область.Объем муниципального долга составил 368,3 миллиардов рублей, что на 7,4% ниже, чем в начале 2024 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 ноября 2024 года составил 3,512 триллиона рублей, что на 2,9% ниже, чем в начале года.В структуре госдолга доля бюджетных кредитов выросла до 82%В структуре суммарного госдолга регионов РФ банковских кредитов почти не осталось: по итогам 10 месяцев 2024 года их доля составляет всего 2,8% против 3,9% в начале года и данный вид задолженности присутствует в структуре15 регионов. Доля государственных ценных бумаг за текущий год так же сократилась и составила 12,8%, хотя еще в начале года на этот вид задолженности приходилось 16,7%. При этом до 82,1% выросла доля бюджетных кредитов. Доля государственных гарантий составляет 2,1%.Более половины регионов сократили объем госдолгаНа 1 ноября 2024 года объем государственного долга снизился в 55 регионах РФ, в 29 регионах госдолг вырос и в пяти - не изменился.Лидером по снижению объема госдолга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: благодаря сокращению в 2,7 раза объема государственных гарантий, долговое бремя окружного бюджета сократилось на 46,1%.На втором месте по темпам снижения госдолга – Севастополь, чья задолженность снизилась на 33,1% за счет погашения части бюджетного кредита.На третьем месте – Калининградская область, чей госдолг за десять месяцев текущего года снизился на 30,1%. Областные власти полностью расплатились с коммерческим кредитом и частично погасили задолженность по бюджетным кредитам. Еще в пяти регионах снижение превысило 20%.Самый значительный рост объема государственного долга зафиксирован в Мурманской области (+90,7%), в Иркутской области (+71,9%) и в Камчатском крае (+48,8%). Во всех перечисленных регионах объем государственного долга вырос за счет увеличения объема как коммерческих кредитов, так и бюджетных. Кроме того, значительно вырос объем госдолга в Алтайском крае (+30,5%) и в Чеченской Республике (+29,6%). В этих регионах объем государственного долга увеличился за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам.Почти треть объема госдолга приходится на шесть регионов РФНа 1 ноября 2024 года самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области – 248,4 миллиардов рублей. За десять месяцев текущего года объем областного госдолга снизился на 12,3%. На втором месте – Москва, чей госдолг составляет 170,4 миллиарда рублей (-13,4%). На третьем месте – Нижегородская область с объемом госдолга в 152,1 миллиардов рублей, который за десять месяцев снизился на 2%. Следом расположились: Республика Татарстан, чей госдолг составляет 123,6 миллиардов рублей (-1,7%), Краснодарский край с госдолгом 112,3 миллиарда рублей (-4,6%) и Свердловская область с госдолгом в 104 миллиардов рублей (-3,8%). На эти шесть регионов РФ приходится почти 29% суммарного регионального госдолга.Уровень долговой нагрузки регионов РФ снизилсяДля определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику по итогам десяти месяцев 2024 года. В рейтинге использовались данные Единого портала бюджетной системы РФ и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 ноября 2024 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.11.2023 г. по 01.11.2024 г.).Общероссийский уровень долговой нагрузки снизился и составил 21,3%, что на 2,8 п. п. ниже по сравнению с 1 января 2024 года. Диапазон значений в региональном разрезе немного сократился и варьируется от 1,6% в Ямало-Ненецком автономном округе до 92,6% в Республике Хакасия.Низкий уровень долговой нагрузки по итогам десяти месяцев 2024 года зафиксирован в 10 регионах и по сравнению с началом года их количество увеличилось. В состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, на 1 ноября 2024 года входят: Ямало-Ненецкий автономный округ (1,6%), Сахалинская область (1,7%), Севастополь (1,8%), Ненецкий автономный округ (2,2%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3,3%), Тюменская область (3,3%), Москва (3,6%), Ленинградская область (4,8%), Санкт-Петербург (6,7%) и Приморский край (9,9%). Во регионах лидирующей группы долговая нагрузка за десять месяцев 2024 года изменилась разнонаправленно.В целом в 20 регионах РФ государственный долг на 1 ноября 2024 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них всего в пяти субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов.Долговая нагрузка большинства регионов снизиласьУровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам десяти месяцев 2024 года снизился: на 1 ноября 2024 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 67 регионах РФ. Наиболее существенное снижение наблюдается в Республике Карелия (-22,4 п.п.), что обусловлено сокращением объема госдолга (-25,3%) и увеличением объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета (+9,3%). Следом идет Калининградская область, где долговая нагрузка снизилась на 19,2 процентных пункта за счет снижения объема государственного долга на 30,1% и роста налоговых и неналоговых доходов на 21,8%. Долговая нагрузка в Республике Мордовия уменьшилась за 10 месяцев 2024 года на 17,4 п.п. за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета (+27,9%) и сохранения объема госдолга на уровне начала 2024 года. Долговая нагрузка в Карачаево-Черкесской Республике снизилась на 17,2 п.п., причиной чему так же стало опережающее увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов (+31,3%) при снижении госдолга на 6,7%. Уровень долговой нагрузки в Удмуртской Республике сократился на 16,8 п.п. за счет уменьшения на 1,4% заимствований и роста налоговых и неналоговых доходов на 29,7%.В лидерах по отрицательной динамике Мурманская область, чья долговая нагрузка увеличилась на 26,2 п.п. из-за почти двукратного наращивания объема госдолга (+90,7%) и снижения налоговых и неналоговых доходов на 20,4%. В Республике Хакасия и Камчатском крае отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов выросло на 12,8 п.п. и 12,7 п.п. соответственно. В обоих регионах объемы госдолга выросли, а налоговых и неналоговых доходов – снизились. Еще в 15 российских регионах рост долговой нагрузки не превышает 9 п.п.Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки в PDF–формате>>>

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