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Капитуляция перед инфляцией - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/rynok-853341984.html
Капитуляция перед инфляцией
Капитуляция перед инфляцией - 05.12.2024, ПРАЙМ
Капитуляция перед инфляцией
Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T08:51+0300
2024-12-05T08:51+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853341984.jpg?1733377863
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика тоже оставляет желать лучшего. Индекс RGBI потерял 0,14% на фоне ожиданий инвесторов сигналов от Банка России по ключевой ставке.Минфин разместил ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн руб. при спросе 1,58 трлн руб., средневзвешенная цена размещения составила 93,5% от номинала. Купонный доход по этому выпуску будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, но с использованием срочной версии RUONIA, что означает более низкой дисконт в цене.Котировки нефти Brent снижаются на фоне ожиданий сокращения спроса со стороны Китая, не только из-за затянувшегося восстановления экономики в регионе, но также из-за более высоких по сравнению с ожидавшимися темпов перехода на электромобили.Рубль в среду продолжил восстанавливаться, тем не менее с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем.По данным Росстата темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября.Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре.Акции Газпрома в среду показали отстающую динамику. Минфина сообщил, что не ожидает дивидендов от Газпрома в 2025 году. Газовый концерн недавно раскрыл результаты за III квартал 2024 года, из которых следует, что показатель "Чистый долг"/EBITDA на конец квартала составил 2,47х. Пороговым значением для возможной выплаты является уровень 2,5х. Нельзя исключать, что в IV квартале года показатель снова снизится, если не появится единоразового списания, как было в прошлом году, что неожиданно в разы занизило EBITDA. При этом девальвация рубля, с одной стороны, положительно влияет на рост выручки в рублях. С другой стороны, негативно влияет на долговую нагрузку, так как часть долга у Газпрома в валюте. Между тем свободный денежный поток у компании впервые с 2021 года вышел в положительную зону.
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
08:51 05.12.2024
 

Капитуляция перед инфляцией

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика тоже оставляет желать лучшего. Индекс RGBI потерял 0,14% на фоне ожиданий инвесторов сигналов от Банка России по ключевой ставке.
Минфин разместил ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн руб. при спросе 1,58 трлн руб., средневзвешенная цена размещения составила 93,5% от номинала. Купонный доход по этому выпуску будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, но с использованием срочной версии RUONIA, что означает более низкой дисконт в цене.
Котировки нефти Brent снижаются на фоне ожиданий сокращения спроса со стороны Китая, не только из-за затянувшегося восстановления экономики в регионе, но также из-за более высоких по сравнению с ожидавшимися темпов перехода на электромобили.
Рубль в среду продолжил восстанавливаться, тем не менее с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем.
По данным Росстата темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября.
Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре.
Акции Газпрома в среду показали отстающую динамику. Минфина сообщил, что не ожидает дивидендов от Газпрома в 2025 году. Газовый концерн недавно раскрыл результаты за III квартал 2024 года, из которых следует, что показатель "Чистый долг"/EBITDA на конец квартала составил 2,47х. Пороговым значением для возможной выплаты является уровень 2,5х. Нельзя исключать, что в IV квартале года показатель снова снизится, если не появится единоразового списания, как было в прошлом году, что неожиданно в разы занизило EBITDA. При этом девальвация рубля, с одной стороны, положительно влияет на рост выручки в рублях. С другой стороны, негативно влияет на долговую нагрузку, так как часть долга у Газпрома в валюте. Между тем свободный денежный поток у компании впервые с 2021 года вышел в положительную зону.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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