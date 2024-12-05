Капитуляция перед инфляцией

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика тоже оставляет желать лучшего. Индекс RGBI потерял 0,14% на фоне ожиданий инвесторов сигналов от Банка России по ключевой ставке.Минфин разместил ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн руб. при спросе 1,58 трлн руб., средневзвешенная цена размещения составила 93,5% от номинала. Купонный доход по этому выпуску будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, но с использованием срочной версии RUONIA, что означает более низкой дисконт в цене.Котировки нефти Brent снижаются на фоне ожиданий сокращения спроса со стороны Китая, не только из-за затянувшегося восстановления экономики в регионе, но также из-за более высоких по сравнению с ожидавшимися темпов перехода на электромобили.Рубль в среду продолжил восстанавливаться, тем не менее с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем.По данным Росстата темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября.Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре.Акции Газпрома в среду показали отстающую динамику. Минфина сообщил, что не ожидает дивидендов от Газпрома в 2025 году. Газовый концерн недавно раскрыл результаты за III квартал 2024 года, из которых следует, что показатель "Чистый долг"/EBITDA на конец квартала составил 2,47х. Пороговым значением для возможной выплаты является уровень 2,5х. Нельзя исключать, что в IV квартале года показатель снова снизится, если не появится единоразового списания, как было в прошлом году, что неожиданно в разы занизило EBITDA. При этом девальвация рубля, с одной стороны, положительно влияет на рост выручки в рублях. С другой стороны, негативно влияет на долговую нагрузку, так как часть долга у Газпрома в валюте. Между тем свободный денежный поток у компании впервые с 2021 года вышел в положительную зону.
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика тоже оставляет желать лучшего. Индекс RGBI потерял 0,14% на фоне ожиданий инвесторов сигналов от Банка России по ключевой ставке.
Минфин разместил ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн руб. при спросе 1,58 трлн руб., средневзвешенная цена размещения составила 93,5% от номинала. Купонный доход по этому выпуску будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, но с использованием срочной версии RUONIA, что означает более низкой дисконт в цене.
Котировки нефти Brent снижаются на фоне ожиданий сокращения спроса со стороны Китая, не только из-за затянувшегося восстановления экономики в регионе, но также из-за более высоких по сравнению с ожидавшимися темпов перехода на электромобили.
Рубль в среду продолжил восстанавливаться, тем не менее с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем.
По данным Росстата темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября.
Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре.
Акции Газпрома в среду показали отстающую динамику. Минфина сообщил, что не ожидает дивидендов от Газпрома в 2025 году. Газовый концерн недавно раскрыл результаты за III квартал 2024 года, из которых следует, что показатель "Чистый долг"/EBITDA на конец квартала составил 2,47х. Пороговым значением для возможной выплаты является уровень 2,5х. Нельзя исключать, что в IV квартале года показатель снова снизится, если не появится единоразового списания, как было в прошлом году, что неожиданно в разы занизило EBITDA. При этом девальвация рубля, с одной стороны, положительно влияет на рост выручки в рублях. С другой стороны, негативно влияет на долговую нагрузку, так как часть долга у Газпрома в валюте. Между тем свободный денежный поток у компании впервые с 2021 года вышел в положительную зону.
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