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Капитуляция перед инфляцией

Капитуляция перед инфляцией - 05.12.2024, ПРАЙМ

Капитуляция перед инфляцией

Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T08:51+0300

2024-12-05T08:51+0300

2024-12-05T08:51+0300

экономика

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14%. В сегменте суверенного долга динамика тоже оставляет желать лучшего. Индекс RGBI потерял 0,14% на фоне ожиданий инвесторов сигналов от Банка России по ключевой ставке.Минфин разместил ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн руб. при спросе 1,58 трлн руб., средневзвешенная цена размещения составила 93,5% от номинала. Купонный доход по этому выпуску будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, но с использованием срочной версии RUONIA, что означает более низкой дисконт в цене.Котировки нефти Brent снижаются на фоне ожиданий сокращения спроса со стороны Китая, не только из-за затянувшегося восстановления экономики в регионе, но также из-за более высоких по сравнению с ожидавшимися темпов перехода на электромобили.Рубль в среду продолжил восстанавливаться, тем не менее с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем.По данным Росстата темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября.Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре.Акции Газпрома в среду показали отстающую динамику. Минфина сообщил, что не ожидает дивидендов от Газпрома в 2025 году. Газовый концерн недавно раскрыл результаты за III квартал 2024 года, из которых следует, что показатель "Чистый долг"/EBITDA на конец квартала составил 2,47х. Пороговым значением для возможной выплаты является уровень 2,5х. Нельзя исключать, что в IV квартале года показатель снова снизится, если не появится единоразового списания, как было в прошлом году, что неожиданно в разы занизило EBITDA. При этом девальвация рубля, с одной стороны, положительно влияет на рост выручки в рублях. С другой стороны, негативно влияет на долговую нагрузку, так как часть долга у Газпрома в валюте. Между тем свободный денежный поток у компании впервые с 2021 года вышел в положительную зону.

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2024

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Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, рынок