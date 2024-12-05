https://1prime.ru/20241205/tarify-853291533.html

Требуют невозможного: США накажут "третий мир" долларом

Требуют невозможного: США накажут "третий мир" долларом - 05.12.2024, ПРАЙМ

Требуют невозможного: США накажут "третий мир" долларом

Таможенные тарифы играют в основном фискальную, протекционистскую и балансировочную функции. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T08:15+0300

2024-12-05T08:15+0300

2024-12-05T08:15+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Таможенные тарифы играют в основном фискальную, протекционистскую и балансировочную функции. Противники тарифов подчеркивают, что они в большинстве случаев снижают уровень экономического благосостояния страны и зачастую ведут к торговым войнам, увеличивают налоговое бремя на потребителей, подрывают экспорт и сокращают занятость. Сторонники тарифов обосновывают их введение необходимостью защиты неокрепших отраслей национальной промышленности, стимулирования отечественного производства, увеличения доходов бюджета и защиты национальной безопасности. Дональд Трамп предложил ввести 100% тарифы за создание новой валюты БРИКС или за поддержку какой-либо другой, отличной от доллара, валюты, что является новым аргументом в пользу введения тарифов. По сути он приравнял сохранение международного статуса доллара к защите национальной безопасности. При этом сомнение вызывает сам способ обеспечения подобной безопасности, так как он носит явно конфронтационный характер. Пытаясь защитить доллар при помощи тарифов, США неизбежно столкнутся с ответной реакцией торговых партнеров. На данный момент Трамп ничего не может сделать с предполагаемой валютой БРИКС, так как это пока лишь концепция, а создание подобной валюты весьма нетривиальная задача и требует долгих лет усилий и согласования разноплановых позиций. Скорее всего, если валюта БРИКС и появится, то это произойдет уже после президентства Трампа. Однако любопытно, что он хочет потребовать от стран принять на себя обязательство не создавать подобную валюту, что, мягко говоря, абсурдно. Ведь принятие подобного обязательства - очевидное ограничение суверенитета государств, на которое они вряд ли пойдут.Создание валютных союзов не противоречит ни нормам международного права, ни действующей мировой валютной системе, которая сложилась после Ямайской конференции в январе 1976 г. Требование к странам БРИКС о принятии на себя односторонних обязательств является невыполнимым с политической точки зрения. В таком случае введение новых тарифов на импортируемые США товары из ряда стран БРИКС весьма вероятно, если не рассматривать данную угрозу как обычное заявление для поднятия собственного авторитета. Допустим, Трамп выполнит угрозу и введет тарифы, что в таком случае будет с долларом и мировой экономикой? Для России введение подобного тарифа ничего не поменяет, так как объем взаимной торговли с США незначителен. Главным пострадавшим в этой истории может быть Китай. Он экспортирует в США ежемесячно товаров приблизительно на 40 млрд долл., а импортирует всего на 11 млрд долл. Так что для Китая подобная мера тарифных ограничений будет весьма чувствительной.Ситуация для доллара в любом случае будет труднопрогнозируемой, но весьма вероятен сценарий качелей. После введения тарифов будет приток спекулятивного капитала в США и доллар даже начнет укрепляться, затем по прошествии от нескольких месяцев до года начнется обратный процесс оттока капитала и снижения курса доллара. В целом поддержка статуса доллара в качестве мировой валюты за счет тарифов выглядит сомнительной идеей и приведет к усилению волатильности на мировых рынках. Вопрос заключается в том, готов ли Китай нести весьма ощутимые издержки от тарифов за реализацию проекта валюты БРИКС, увеличивая при этом свое монетарное влияние, или сохранение текущих торговых преференций от США окажется для него важнее? Автор - доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов

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Олег Акимов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852429552_0:107:899:1006_100x100_80_0_0_45f4ffc55a17781ac7bec07af2622eb0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Акимов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852429552_0:107:899:1006_100x100_80_0_0_45f4ffc55a17781ac7bec07af2622eb0.jpg

мнения аналитиков, дональд трамп, китай, сша, тариф