https://1prime.ru/20241205/zelenskiy-853362595.html

"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского

"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского

Владимир Зеленский сталкивается с ухудшением своей популярности на фоне повышения налогов и экономических трудностей, связанных с приближающейся суровой зимой,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:12+0300

2024-12-05T16:12+0300

2024-12-05T16:12+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с ухудшением своей популярности на фоне повышения налогов и экономических трудностей, связанных с приближающейся суровой зимой, сообщает издание The New York Times.Ранее сообщалось, что в то время как налоги для населения и банков увеличиваются, Зеленский запустил государственную программу помощи гражданам в размере 1 000 гривен, что вызвало критику, так как сумма является недостаточной для компенсации потерь."Одной рукой они берут деньги, а другой — отдают их обратно. Это бессмысленно", — рассказал в беседе с газетой депутат Верховной рады Ярослав Железняк.В издании отметили, что опрос населения показал, что только 16% респондентов поддерживают повторную кандидатуру Зеленского на посту главы государства, в то время как 60% предпочли бы, чтобы он не участвовал в выборах.

https://1prime.ru/20241205/peregovory-853353170.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский