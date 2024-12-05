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"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского
"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского
Владимир Зеленский сталкивается с ухудшением своей популярности на фоне повышения налогов и экономических трудностей, связанных с приближающейся суровой зимой,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:12+0300
2024-12-05T16:12+0300
2024-12-05T16:12+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с ухудшением своей популярности на фоне повышения налогов и экономических трудностей, связанных с приближающейся суровой зимой, сообщает издание The New York Times.Ранее сообщалось, что в то время как налоги для населения и банков увеличиваются, Зеленский запустил государственную программу помощи гражданам в размере 1 000 гривен, что вызвало критику, так как сумма является недостаточной для компенсации потерь."Одной рукой они берут деньги, а другой — отдают их обратно. Это бессмысленно", — рассказал в беседе с газетой депутат Верховной рады Ярослав Железняк.В издании отметили, что опрос населения показал, что только 16% респондентов поддерживают повторную кандидатуру Зеленского на посту главы государства, в то время как 60% предпочли бы, чтобы он не участвовал в выборах.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Это бессмысленно": в США высказались о планах Зеленского
NYT: Зеленский тщетно пытается вернуть симпатии уставших от конфликта украинцев
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский сталкивается с ухудшением своей популярности на фоне повышения налогов и экономических трудностей, связанных с приближающейся суровой зимой, сообщает издание The New York Times
.
Ранее сообщалось, что в то время как налоги для населения и банков увеличиваются, Зеленский запустил государственную программу помощи гражданам в размере 1 000 гривен, что вызвало критику, так как сумма является недостаточной для компенсации потерь.
"Одной рукой они берут деньги, а другой — отдают их обратно. Это бессмысленно", — рассказал в беседе с газетой депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
В издании отметили, что опрос населения показал, что только 16% респондентов поддерживают повторную кандидатуру Зеленского на посту главы государства, в то время как 60% предпочли бы, чтобы он не участвовал в выборах.
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