https://1prime.ru/20241206/dogovor-853393295.html

Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности

Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет подписан лидерами в Минске в пятницу, заявил президент России Владимир Путин. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:54+0300

2024-12-06T15:54+0300

2024-12-06T15:54+0300

общество

минск

белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет подписан лидерами в Минске в пятницу, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.По его словам, договор надежно защитит безопасность двух стран и создаст условиях для дальнейшего мирного и устойчивого развития. Документ определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия

https://1prime.ru/20241206/putin-853392293.html

минск

белоруссия

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общество , минск, белоруссия, владимир путин