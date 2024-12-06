Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241206/dogovor-853393295.html
Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности
Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет подписан лидерами в Минске в пятницу, заявил президент России Владимир Путин. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:54+0300
2024-12-06T15:54+0300
общество
минск
белоруссия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853393136_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_3536fb53abdeba77f8c645749ccbad1f.jpg
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет подписан лидерами в Минске в пятницу, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.По его словам, договор надежно защитит безопасность двух стран и создаст условиях для дальнейшего мирного и устойчивого развития. Документ определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия
https://1prime.ru/20241206/putin-853392293.html
минск
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853393136_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_85edd758c758413ed1a19ea3e1f55580.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , минск, белоруссия, владимир путин
Общество , МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
15:54 06.12.2024
 
Путин и Лукашенко подпишут в Минске договор о гарантиях безопасности

Путин: договор о гарантиях безопасности с Белоруссией будет подписан в Минске

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет подписан лидерами в Минске в пятницу, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
По его словам, договор надежно защитит безопасность двух стран и создаст условиях для дальнейшего мирного и устойчивого развития. Документ определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря
15:36
 
ОбществоМИНСКБЕЛОРУССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала