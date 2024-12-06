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В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны

В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны

Рост экономики России в 2025 году неизбежно замедлится; в ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать темпы роста на уровне последних... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T11:38+0300

2024-12-06T11:38+0300

2024-12-06T11:38+0300

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в 2025 году неизбежно замедлится; в ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать темпы роста на уровне последних лет невозможно, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. ЦБ ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. "Экономический рост в следующем году неизбежно замедлится. Замедлится не из-за денежно-кредитной политики, замедлится из-за того, что мы практически уперлись в потенциал наших производственных возможностей", - сказал Тремасов, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. Он рассказал, что ему неоднократно приходилось слышать на встречах с бизнесом о том, что их возможности расширяться, запускать новые инвестиционные проекты ограничены не финансовыми ресурсами, а недостатком рабочих рук. "(Они говорят - ред.), у нас достаточно собственных средств, но мы понимаем, что построить новый завод, фабрику, закупить оборудование мы можем, а вот кто будет работать на этих новых мощностях - мы не знаем… Главное ограничение, с которым столкнулась сейчас экономика, почему мы говорим, что мы находимся на пределе производственных возможностей, это абсолютно беспрецедентно, мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда, - это полное отсутствие, фактически полное отсутствие новых свободных рук", - пояснил Тремасов. Он подчеркнул, что дефицит кадров является ключевым фактором, который приведет к замедлению экономического роста России. "Мы не ждем рецессии, мы не ждем спада в экономике, но экономика уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы", - сказал он, добавив, что в этом году рост экономики будет около 4%. "Для нынешней ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать такие темпы роста будет уже невозможно", - заключил советник главы ЦБ. По последним данным Росстата, безработица в России в октябре обновила исторический минимум и составила 2,3%.

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