Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/ekonomika-853381154.html
В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны
В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны
Рост экономики России в 2025 году неизбежно замедлится; в ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать темпы роста на уровне последних... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:38+0300
2024-12-06T11:38+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в 2025 году неизбежно замедлится; в ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать темпы роста на уровне последних лет невозможно, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. ЦБ ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. "Экономический рост в следующем году неизбежно замедлится. Замедлится не из-за денежно-кредитной политики, замедлится из-за того, что мы практически уперлись в потенциал наших производственных возможностей", - сказал Тремасов, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. Он рассказал, что ему неоднократно приходилось слышать на встречах с бизнесом о том, что их возможности расширяться, запускать новые инвестиционные проекты ограничены не финансовыми ресурсами, а недостатком рабочих рук. "(Они говорят - ред.), у нас достаточно собственных средств, но мы понимаем, что построить новый завод, фабрику, закупить оборудование мы можем, а вот кто будет работать на этих новых мощностях - мы не знаем… Главное ограничение, с которым столкнулась сейчас экономика, почему мы говорим, что мы находимся на пределе производственных возможностей, это абсолютно беспрецедентно, мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда, - это полное отсутствие, фактически полное отсутствие новых свободных рук", - пояснил Тремасов. Он подчеркнул, что дефицит кадров является ключевым фактором, который приведет к замедлению экономического роста России. "Мы не ждем рецессии, мы не ждем спада в экономике, но экономика уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы", - сказал он, добавив, что в этом году рост экономики будет около 4%. "Для нынешней ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать такие темпы роста будет уже невозможно", - заключил советник главы ЦБ. По последним данным Росстата, безработица в России в октябре обновила исторический минимум и составила 2,3%.
https://1prime.ru/20241206/denezhnaya_baza-853381043.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
11:38 06.12.2024
 
В Банке России предупредили о неизбежном замедлении роста экономики страны

ЦБ: рост экономики РФ в 2025 году неизбежно замедлится из-за дефицита кадров

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в 2025 году неизбежно замедлится; в ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать темпы роста на уровне последних лет невозможно, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. ЦБ ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем.
"Экономический рост в следующем году неизбежно замедлится. Замедлится не из-за денежно-кредитной политики, замедлится из-за того, что мы практически уперлись в потенциал наших производственных возможностей", - сказал Тремасов, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
Он рассказал, что ему неоднократно приходилось слышать на встречах с бизнесом о том, что их возможности расширяться, запускать новые инвестиционные проекты ограничены не финансовыми ресурсами, а недостатком рабочих рук.
"(Они говорят - ред.), у нас достаточно собственных средств, но мы понимаем, что построить новый завод, фабрику, закупить оборудование мы можем, а вот кто будет работать на этих новых мощностях - мы не знаем… Главное ограничение, с которым столкнулась сейчас экономика, почему мы говорим, что мы находимся на пределе производственных возможностей, это абсолютно беспрецедентно, мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда, - это полное отсутствие, фактически полное отсутствие новых свободных рук", - пояснил Тремасов.
Он подчеркнул, что дефицит кадров является ключевым фактором, который приведет к замедлению экономического роста России.
"Мы не ждем рецессии, мы не ждем спада в экономике, но экономика уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы", - сказал он, добавив, что в этом году рост экономики будет около 4%.
"Для нынешней ситуации, когда трудовые ресурсы практически исчерпаны, поддерживать такие темпы роста будет уже невозможно", - заключил советник главы ЦБ.
По последним данным Росстата, безработица в России в октябре обновила исторический минимум и составила 2,3%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
ЦБ отметил сокращение денежной базы России
11:34
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала