https://1prime.ru/20241206/lavrov-853383584.html
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на слова главы МИД России Сергея... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:29+0300
2024-12-06T12:29+0300
2024-12-06T12:29+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на слова главы МИД России Сергея Лаврова на полях ОБСЕ."Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. <…> Украина должна выиграть и выиграет эту войну", - заметил глава норвежского внешнеполитического ведомства.Он также добавил, что западные страны оказывают помощь Киеву не только за независимость, но и за общие принципы.Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.
https://1prime.ru/20241204/lavrov-853313791.html
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россия, мид, сергей лавров, обсе
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, ОБСЕ
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
Глава МИД Норвегии Эйде призвал обеспечить победу Украины после слов Лаврова
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на слова главы МИД России Сергея Лаврова на полях ОБСЕ.
"Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. <…> Украина должна выиграть и выиграет эту войну", - заметил глава норвежского внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что западные страны оказывают помощь Киеву не только за независимость, но и за общие принципы.
Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте