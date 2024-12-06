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"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ - 06.12.2024, ПРАЙМ
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"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на слова главы МИД России Сергея... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:29+0300
2024-12-06T12:29+0300
политика
россия
мид
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на слова главы МИД России Сергея Лаврова на полях ОБСЕ."Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. &lt;…&gt; Украина должна выиграть и выиграет эту войну", - заметил глава норвежского внешнеполитического ведомства.Он также добавил, что западные страны оказывают помощь Киеву не только за независимость, но и за общие принципы.Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.
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россия, мид, сергей лавров, обсе
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, ОБСЕ
12:29 06.12.2024
 
"Должна выиграть". На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ

Глава МИД Норвегии Эйде призвал обеспечить победу Украины после слов Лаврова

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание комиссии Генсовета партии "Единая Россия"
Заседание комиссии Генсовета партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на слова главы МИД России Сергея Лаврова на полях ОБСЕ.
"Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. <…> Украина должна выиграть и выиграет эту войну", - заметил глава норвежского внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что западные страны оказывают помощь Киеву не только за независимость, но и за общие принципы.
Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
4 декабря, 11:34
 
ПолитикаРОССИЯМИДСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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