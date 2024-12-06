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Лукашенко высоко оценил уровень сотрудничества с Россией в военной сфере - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко высоко оценил уровень сотрудничества с Россией в военной сфере
Лукашенко высоко оценил уровень сотрудничества с Россией в военной сфере - 06.12.2024, ПРАЙМ
Лукашенко высоко оценил уровень сотрудничества с Россией в военной сфере
Военное сотрудничество и координация между Минском и Москвой достигли беспрецедентного уровня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:34+0300
2024-12-06T15:34+0300
вооружения
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Военное сотрудничество и координация между Минском и Москвой достигли беспрецедентного уровня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность. С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко также отметил, что такие меры помогут предотвратить нарушение территориальной целостности Беларуси и России, а также сохранить их суверенитет и независимость.Он также отметил, что намерения Минска подписать эти договоры вызвали беспокойство со стороны Запада, что, по его мнению, является положительным сигналом.
https://1prime.ru/20241206/putin-853390543.html
белоруссия
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россия, белоруссия, минск
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
15:34 06.12.2024
 
Лукашенко высоко оценил уровень сотрудничества с Россией в военной сфере

Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с РФ в военной сфере

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Военное сотрудничество и координация между Минском и Москвой достигли беспрецедентного уровня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность. С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что такие меры помогут предотвратить нарушение территориальной целостности Беларуси и России, а также сохранить их суверенитет и независимость.
Он также отметил, что намерения Минска подписать эти договоры вызвали беспокойство со стороны Запада, что, по его мнению, является положительным сигналом.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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