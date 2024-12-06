https://1prime.ru/20241206/maslo-853384012.html

Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО

Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО - 06.12.2024, ПРАЙМ

Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО

Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:37+0300

2024-12-06T12:37+0300

2024-12-06T12:37+0300

экономика

фао

масло

https://cdnn.1prime.ru/img/80460/06/804600642_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_b9f13f583b93dbcf844fce365005a031.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а индекс молочной продукции за год подскочил на 20%, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе", - говорится в материалах ФАО. "Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченность возможностей для удовлетворения растущего спроса на его импорт", - добавили там. Но наибольший рост, согласно анализу ФАО, продемонстрировали международные котировки на сухое молоко, в частности, на сухое цельное молоко, что было обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе. В итоге индекс цен на молочные продукты, который подсчитывает организация, в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,9 пункта выше уровня октября и на 23,4 пункта выше уровня годичной давности (рост на 20%).

https://1prime.ru/20241206/maslo-853376563.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, масло