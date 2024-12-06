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Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/maslo-853384012.html
Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО
Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО - 06.12.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО
Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:37+0300
2024-12-06T12:37+0300
экономика
фао
масло
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а индекс молочной продукции за год подскочил на 20%, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе", - говорится в материалах ФАО. "Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченность возможностей для удовлетворения растущего спроса на его импорт", - добавили там. Но наибольший рост, согласно анализу ФАО, продемонстрировали международные котировки на сухое молоко, в частности, на сухое цельное молоко, что было обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе. В итоге индекс цен на молочные продукты, который подсчитывает организация, в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,9 пункта выше уровня октября и на 23,4 пункта выше уровня годичной давности (рост на 20%).
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фао, масло
Экономика, ФАО, масло
12:37 06.12.2024
 
Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО

ФАО: мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а индекс молочной продукции за год подскочил на 20%, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе", - говорится в материалах ФАО.
"Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченность возможностей для удовлетворения растущего спроса на его импорт", - добавили там.
Но наибольший рост, согласно анализу ФАО, продемонстрировали международные котировки на сухое молоко, в частности, на сухое цельное молоко, что было обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе.
В итоге индекс цен на молочные продукты, который подсчитывает организация, в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,9 пункта выше уровня октября и на 23,4 пункта выше уровня годичной давности (рост на 20%).
Производство молочной продукции в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла
09:17
 
ЭкономикаФАОмасло
 
 
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