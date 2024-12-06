https://1prime.ru/20241206/mosbirzha-853395091.html

Мосбиржа планирует запустить новый индекс ценных бумаг компаний

Мосбиржа планирует запустить новый индекс ценных бумаг компаний - 06.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа планирует запустить новый индекс ценных бумаг компаний

Московская биржа может к середине 2025 года запустить индекс ценных бумаг компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, рассказала журналистам... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:13+0300

2024-12-06T16:13+0300

2024-12-06T16:13+0300

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Московская биржа может к середине 2025 года запустить индекс ценных бумаг компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. "Индекс компаний, которые захотят стать участниками совместного проекта Банка России и Московской биржи по программе развития акционерной стоимости российских эмитентов, может появиться к середине следующего года", - сказала она в кулуарах XXII Российского облигационного конгресса. "Участие в программе добровольное, но мы надеемся увидеть там достаточно представительное число наших эмитентов. Критериями участия, среди прочего, будет готовность быть прозрачными для инвесторов и поддерживать высокие стандарты корпоративного управления", - добавила она. Банк России обсуждает с Московской биржей создание индекса для ценных бумаг компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, ранее говорил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

https://1prime.ru/20241202/torgi-853261838.html

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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи