Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241206/putin-853392293.html
Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря
Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:36+0300
2024-12-06T15:36+0300
минск
белоруссия
санкт-петербург
владимир путин
александр лукашенко
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853390989_54:0:3234:1789_1920x0_80_0_0_2f358ac4deeb0e263c34f7b44cfb3eee.jpg
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств. "Надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Российский лидер в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Он пригласил Лукашенко принять участие в параде в честь Дня Победы 9 мая в Москве в следующем году. Приглашены также парадные расчеты белорусских военных.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
https://1prime.ru/20241206/putin-853391904.html
минск
белоруссия
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853390989_451:0:2836:1789_1920x0_80_0_0_ccba6288ef446bfb8f44372182d2e764.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минск, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, снг
МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ
15:36 06.12.2024
 
Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря

Путин ждет Лукашенко в декабре в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств.
"Надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Российский лидер в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Он пригласил Лукашенко принять участие в параде в честь Дня Победы 9 мая в Москве в следующем году. Приглашены также парадные расчеты белорусских военных.
Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Путин пригласил парадные расчеты Белоруссии на парад 9 мая
15:31
 
МИНСКБЕЛОРУССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала