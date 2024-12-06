https://1prime.ru/20241206/putin-853392293.html

Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря

Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко встретятся на неформальном саммите СНГ в конце декабря

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:36+0300

2024-12-06T15:36+0300

2024-12-06T15:36+0300

минск

белоруссия

санкт-петербург

владимир путин

александр лукашенко

снг

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств. "Надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Российский лидер в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Он пригласил Лукашенко принять участие в параде в честь Дня Победы 9 мая в Москве в следующем году. Приглашены также парадные расчеты белорусских военных.Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

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белоруссия

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минск, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, снг