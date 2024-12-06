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Золотые резервы России в ноябре сократились впервые с июня
Золотые резервы России в ноябре сократились впервые с июня - 06.12.2024, ПРАЙМ
Золотые резервы России в ноябре сократились впервые с июня
Стоимость золотых резервов России по итогам ноября сократилась впервые с июня этого года и на 1 декабря составляла 198,1 миллиарда долларов, следует из данных... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:23+0300
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2024-12-06T16:23+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам ноября сократилась впервые с июня этого года и на 1 декабря составляла 198,1 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 декабря снизились до 616,5 миллиарда долларов с 631,6 миллиарда на 1 ноября. Вложения России в золото в прошлом месяце сократились на 4,6% - до 198,1 миллиарда долларов. Это стало первым сокращением с июня этого года, но тогда их объем уменьшился лишь на 0,8%. Несмотря на сокращение, стоимость золотых резервов в ноябре находилась вблизи максимумов. Доля золота в российских активах в результате сократилась до 32,1% с 32,9% месяцем ранее. Это второй показатель с ноября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%. Сокращение стоимости золотых резервов произошло на фоне снижения мировых цен на этот драгметалл: на конец ноября она уменьшилась до 2 681 доллара за тройскую унцию с 2 774 доллара в конце октября.
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россия, золото, резервы
Экономика, РОССИЯ, золото, резервы
Золотые резервы России в ноябре сократились впервые с июня
ЦБ: золотые резервы РФ в ноябре сократились до $198,1 млрд впервые с июня
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам ноября сократилась впервые с июня этого года и на 1 декабря составляла 198,1 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 декабря снизились до 616,5 миллиарда долларов с 631,6 миллиарда на 1 ноября.
Вложения России в золото в прошлом месяце сократились на 4,6% - до 198,1 миллиарда долларов. Это стало первым сокращением с июня этого года, но тогда их объем уменьшился лишь на 0,8%. Несмотря на сокращение, стоимость золотых резервов в ноябре находилась вблизи максимумов.
Доля золота в российских активах в результате сократилась до 32,1% с 32,9% месяцем ранее. Это второй показатель с ноября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Сокращение стоимости золотых резервов произошло на фоне снижения мировых цен на этот драгметалл: на конец ноября она уменьшилась до 2 681 доллара за тройскую унцию с 2 774 доллара в конце октября.
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