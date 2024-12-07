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Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии
Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии - 07.12.2024, ПРАЙМ
Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии
Судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты NASAMS в Польшу, село на мель в проливе Кармсунн, передает издание Вооруженных сил Forsvarets Forum со ссылкой на... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:43+0300
2024-12-07T11:43+0300
2024-12-07T11:43+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты NASAMS в Польшу, село на мель в проливе Кармсунн, передает издание Вооруженных сил Forsvarets Forum со ссылкой на представителя Оперативного командования ВС Норвегии Ханне Олафсен.Отмечается, что судно получило повреждения, и доставка техники задерживается. Норвегия планировала перебросить около 100 солдат, ракетные комплексы NASAMS и истребители F-35 в аэропорт Жешувы для защиты от возможной угрозы из Украины."Норвежские вооруженные силы создали временную военную запретную зону совместно с полицией для защиты военной техники", — сказала Олафсен.Также рассматривается возможность доставки оборудования в Польшу другими видами транспорта. Судно, на котором находилось 23 человека, было отбуксировано на остров Хусой.
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польша, норвегия, пво
Вооружения, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, ПВО
Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии
Forsvarets Forum: судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ.
Судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты NASAMS в Польшу, село на мель в проливе Кармсунн, передает
издание Вооруженных сил Forsvarets Forum со ссылкой на представителя Оперативного командования ВС Норвегии Ханне Олафсен.
Отмечается, что судно получило повреждения, и доставка техники задерживается. Норвегия планировала перебросить около 100 солдат, ракетные комплексы NASAMS и истребители F-35 в аэропорт Жешувы для защиты от возможной угрозы из Украины.
"Норвежские вооруженные силы создали временную военную запретную зону совместно с полицией для защиты военной техники", — сказала Олафсен.
Также рассматривается возможность доставки оборудования в Польшу другими видами транспорта. Судно, на котором находилось 23 человека, было отбуксировано на остров Хусой.
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