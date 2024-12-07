https://1prime.ru/20241207/sudno-853410989.html

Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии - 07.12.2024, ПРАЙМ

Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты NASAMS в Польшу, село на мель в проливе Кармсунн, передает издание Вооруженных сил Forsvarets Forum со ссылкой на... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T11:43+0300

2024-12-07T11:43+0300

2024-12-07T11:43+0300

вооружения

польша

норвегия

пво

https://cdnn.1prime.ru/img/83334/31/833343169_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a767272e4daf547223820f6bfd60a1c.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты NASAMS в Польшу, село на мель в проливе Кармсунн, передает издание Вооруженных сил Forsvarets Forum со ссылкой на представителя Оперативного командования ВС Норвегии Ханне Олафсен.Отмечается, что судно получило повреждения, и доставка техники задерживается. Норвегия планировала перебросить около 100 солдат, ракетные комплексы NASAMS и истребители F-35 в аэропорт Жешувы для защиты от возможной угрозы из Украины."Норвежские вооруженные силы создали временную военную запретную зону совместно с полицией для защиты военной техники", — сказала Олафсен.Также рассматривается возможность доставки оборудования в Польшу другими видами транспорта. Судно, на котором находилось 23 человека, было отбуксировано на остров Хусой.

https://1prime.ru/20241205/kredit-853343634.html

польша

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, норвегия, пво