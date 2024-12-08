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Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России
Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России - 08.12.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России
Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T18:14+0300
2024-12-08T18:14+0300
2024-12-08T18:19+0300
экономика
виталий савельев
производство
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане. "Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ. Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.
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виталий савельев, производство
Экономика, Виталий Савельев, производство
Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России
Савельев: почти 1000 самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане.
"Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ.
"Ростех" нарастит поставку комплектующих для двигателей самолета Superjet
Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.