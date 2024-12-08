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Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России

Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России - 08.12.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России

Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T18:14+0300

2024-12-08T18:14+0300

2024-12-08T18:19+0300

экономика

виталий савельев

производство

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане. "Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ. Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.

https://1prime.ru/20241205/rostekh-853354185.html

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виталий савельев, производство