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Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России
Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России - 08.12.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России
Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T18:14+0300
2024-12-08T18:19+0300
экономика
виталий савельев
производство
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане. "Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ. Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.
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виталий савельев, производство
Экономика, Виталий Савельев, производство
18:14 08.12.2024 (обновлено: 18:19 08.12.2024)
 
Вице-премьер раскрыл планы по выпуску самолетов в России

Савельев: почти 1000 самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗакрытие международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Закрытие международного авиационно-космического салона МАКС-2019 - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Почти 1000 отечественных самолетов планируют изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Савельев рассказал об этом Зарубину "на полях" саммита ОДКБ в Астане.
"Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", — отметил вице-премьер РФ.
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5 декабря, 13:50
Сюжет о встрече Путина и Токаева на саммите показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Мероприятие длилось всю неделю, обсуждалось сотрудничество России и Казахстана.
 
ЭкономикаВиталий Савельевпроизводство
 
 
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