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Почему в России самые доступные продукты питания в мире, несмотря на цены

Почему в России самые доступные продукты питания в мире, несмотря на цены - 09.12.2024, ПРАЙМ

Почему в России самые доступные продукты питания в мире, несмотря на цены

Глава Минсельхоза Оксана Лут не так давно назвала Россию страной с самыми доступными в мире продуктами питания, невзирая на инфляцию. Речь идет не о прямом... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T08:15+0300

2024-12-09T08:15+0300

2024-12-09T08:15+0300

мнения аналитиков

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оксана лут

ольга лебединская

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продукты питания

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Глава Минсельхоза Оксана Лут не так давно назвала Россию страной с самыми доступными в мире продуктами питания, невзирая на инфляцию. Речь идет не о прямом соотношении цен, а о сравнении по паритету покупательской способности (ППС). При этом мы можем накормить не только себя, но и других, занимая третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении. Можно улучшить эти позиции, поработав с технологиями.Действительно, по всем международным правилам Россия является страной с самыми доступными продуктами питания по ППС. Такие оценки присваивают международные институты с учетом численности населения, объемов урожая и площади обрабатываемых земель.В нашей стране, по данным на 2023 год, более 379 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Так получилось, в том числе, благодаря реализованной в 1954–1960 годах программе по освоению целины, под которую подпадали 41,8 миллионов га целинных и залежных земель. Сейчас общая площадь пахотных земель в России составляет 116 миллионов гектаров. Каждый год динамика посевов растет - в 2024 году на них пришлось 80 миллионов га. Конечно есть неиспользуемые или слабо используемые земли – их оценивают примерно в 31 миллион гектаров.Еще в 2022 году Россия смогла выйти на рекордный за всю историю урожай зерна - 158 миллионов тонн. Это основной наш экспортный продукт, традиционный продукт питания. В Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье и на Кубани производят более 50% всей озимой пшеницы страны. На юге сеют зерновые осенью, а урожай собирают летом. В Алтайском и Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях хорошо растут яровые культуры. Также у нас собирают урожай кукурузы, достаточный для собственного потребления и частично – для экспорта в другие страны.Но не зерном единым богат российский АПК. В Ставропольском крае климат позволяет выращивать холодостойкие зелёные культуры с ранней весны до конца осени и собирать несколько урожаев в сезон даже в открытом грунте. В тепличных комплексах уже давно налажено круглогодичное производство салатных культур — руколы, шпината, мангольда, мини-салатов.Собственного производства масличных культур – подсолнечника и рапса с избытком хватает на покрытие всех потребностей страны. Они значительно превышают по рентабельности пшеницу. По данным аналитического центра RUSEED, рентабельность рапса - 43,9%, сои - 29,8%, подсолнечника - 29%. Для сравнения, у пшеницы этот показатель менее 14%.Фрукты и ягоды в России пока выращивают недостаточно, но динамика и тут неплохая. Чтобы обеспечить население яблоками, грушами, сливами, вишней, черешней, абрикосами, персиками, земляникой, малиной, смородиной, крыжовником требуется дополнительно освоить 378 тысяч гектаров новых площадей.Начиная с прошлого года радикально пересматривается вопрос о виноделии в России и требования по развитию собственного виноградарства. Отрасль должна обеспечивать не четверть, как сейчас, а 70% потребности страны в свежем винограде.Картофель - самый массовый продукт. Ежегодная потребность россиян - 26 миллионов тонн. Из этого половина уходит на пропитание населения, пятую часть составляет кормовой картофель, из оставшегося отбирают семенной фонд.Подводя итоги, хочу упомянуть глобальный индекс (Global Food Security Index) продовольственной безопасности от британской издательской группы Economist Group. У России в 2022 году он составил 69,1 баллов (0 - минимальная безопасность, 100 - максимальная). В 2021 году индекс был рекордным - 74,8. За все время наблюдения с 2012 года этот показатель увеличился в 1,01 раза. Сводный индекс агрегирует 58 уникальных показателей, но по многим позициям у России он выше.Наивысший рейтинг продуктовый безопасности присвоен Финляндии (83,7%), Ирландии (81,7%), Норвегии (80,5%). Наихудший (30-40%) – африканским и азиатским странам, переживающим локальные конфликты.Однако не все так радужно. К 2030 году ООН прогнозирует ухудшение продовольственной ситуации - с голодом столкнется почти 8% населения при том, что сейчас эта цифра составляет около 3%. При этом многие страны-экспортеры продовольствия уже делают это на максимуме возможностей и значительно наращивать поставки не могут.Вот здесь Россия с ее неисчерпаемым запасом сельхозземель и потенциалом к росту производства продукции АПК сможет завоевать лидерство по поставкам и неплохо на этом зарабатывать. Остается лишь приложить усилия и развивать современные технологии производства, а также наладить инвестиции в сельское хозяйство.Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Ольга Лебединская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853322387_0:0:960:960_100x100_80_0_0_067f355968da0119d9c67d6aa2f3a28b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Лебединская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853322387_0:0:960:960_100x100_80_0_0_067f355968da0119d9c67d6aa2f3a28b.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, оксана лут, ольга лебединская, апк, продукты питания