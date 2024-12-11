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Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 11.12.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

фондовые индексы европы

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,26% - до 8 301,62 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 7 423,4 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 20 399,16 пункта. Во вторник фондовые индексы Европы снизились на 0,1-1,1%. Определенное влияние на европейские рынки могли оказать данные о потребительских ценах в США, рост которых совпал с прогнозами. Это укрепило ожидания инвесторов относительно понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на заседании на следующей неделе. В четверг рынки ждут итогов декабрьского заседания Европейского центробанка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор вновь понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,15%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

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фондовые индексы европы