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Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/indeksy-853504881.html
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 11.12.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T21:05+0300
2024-12-11T21:06+0300
экономика
фондовые индексы европы
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,26% - до 8 301,62 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 7 423,4 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 20 399,16 пункта. Во вторник фондовые индексы Европы снизились на 0,1-1,1%. Определенное влияние на европейские рынки могли оказать данные о потребительских ценах в США, рост которых совпал с прогнозами. Это укрепило ожидания инвесторов относительно понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на заседании на следующей неделе. В четверг рынки ждут итогов декабрьского заседания Европейского центробанка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор вновь понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,15%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
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фондовые индексы европы
Экономика, фондовые индексы Европы
21:05 11.12.2024 (обновлено: 21:06 11.12.2024)
 
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли после снижения во вторник

© CC BY 2.0 / MarioВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© CC BY 2.0 / Mario
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,26% - до 8 301,62 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 7 423,4 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 20 399,16 пункта.
Во вторник фондовые индексы Европы снизились на 0,1-1,1%.
Определенное влияние на европейские рынки могли оказать данные о потребительских ценах в США, рост которых совпал с прогнозами. Это укрепило ожидания инвесторов относительно понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на заседании на следующей неделе.
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом
9 декабря, 20:31
В четверг рынки ждут итогов декабрьского заседания Европейского центробанка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор вновь понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,15%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
 
Экономикафондовые индексы Европы
 
 
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