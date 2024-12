https://1prime.ru/20241212/dajdzhest-853507854.html

Дайджест российских СМИ - 11 декабря

Дайджест российских СМИ - 11 декабря - 12.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 11 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Игровая представка - Законодатели решили, что пользователей видеоигр нужно идентифицировать - Как выяснил "Ъ", группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей - идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал "Госуслуги". - Владимир Путин расставил все точки над ИИ - Это случилось на конференции "Сбера" - 11 декабря президент России Владимир Путин приехал в "Сбер-Сити" на Кутузовском проспекте, чтобы принять участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где и провел около двух часов. - Разговор на повышенных тоннах - Стивидорам и операторам вагонов снова грозят регулированием цен - Как стало известно "Ъ", правительство обсуждает введение ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления вагонов. - Залог нерезидента - Как кредитуются иностранцы в России - Следуя общему тренду охлаждения потребительского кредитования, российские банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам. - ЖКХ спросят об инвестпрограммах - Законопроект, требующий их от водоснабжения и канализации, прошел первое чтение - Законопроект, предусматривающий введение с 1 марта прямой обязанности организаций в сфере водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы, в среду поддержан Госдумой в первом чтении. - Чтобы без дела не стояло - Росимущество отчиталось о проверке всей казенной недвижимости - Глава Росимущества Вадим Яковенко отчитался вчера в Совете федерации об окончании проверки 300 тысяч казенных зданий. 12,5 тысячи самых подозрительных были осмотрены комиссиями агентства - половина из них находится в неудовлетворительном состоянии. - Не процентом единым - Денежно-кредитная политика ЦБ усложняется в ответ на неопределенности - Свежие документы, которые публикует Банк России в преддверии очередного совета директоров и новых решений о денежно-кредитной политике (ДКП), фиксируют смягчение риторики регулятора, исследования же - рост отклонения консенсуса о размерах ключевой ставки и инфляции от прогнозов до 2027 года. - ОПЕК ставит на расширение "здорового" спроса - Мониторинг мировой экономики - Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в декабрьском отчете пятый раз подряд понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году. Оценка уменьшена на 210 тысяч баррелей в сутки, до 1,61 миллиона баррелей в сутки. - Азовская броня поддалась мародерству - Следствие полагает, что от действий экс-министра пострадали власти ДНР и Ринат Ахметов - "Ъ" стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака и двух его сообщников, обвиняемых в мародерстве. - Для бывшего сенатора не пожалели авторитета - По делу Дмитрия Савельева арестован тульский сиделец - Как стало известно "Ъ", Басманный суд санкционировал арест тульского авторитета Сергея Дюкова (Дюк). По версии следствия, он являлся посредником в подготовке несостоявшегося убийства бизнесмена Сергея Ионова, которое заказал экс-сенатор Дмитрий Савельев. - Конфискация у дачи Сталина - Прокуроры отобрали бывшие активы экс-сотрудников УДП - Как стало известно "Ъ", Санкт-Петербургский горсуд признал законным взыскание по иску Генпрокуратуры с нескольких бывших высокопоставленных сотрудников Управления делами президента России (УДП) и связанных с ними предпринимателей без малого 1,5 миллиарда рублей, 14 квартир и почти 120 офисных помещений в элитных домах Москвы. - Слуга двух платформ - Центризбирком потратит 6 миллиардов на новую цифровую ГАС "Выборы", но и старую сохранит - Центризбирком (ЦИК) в ближайшие три года потратит 6 миллиардов рублей на развитие цифровой платформы ГАС "Выборы 2.0", следует из принятого комиссией в среду бюджета. Утверждена также концепция развития новой платформы, которая будет введена в строй с января 2025 года. - На уроках становится тише - Поведение школьников готовы обсуждать и оценивать - Госдума, Минпросвещения и Российская академия образования (РАО) готовы при необходимости ввести в школах оценки за поведение. - Платные дороги продлят на триллион - Правительство определило, какие трассы построит ГК "Автодор" до 2030 года - Строительство новых федеральных платных дорог в России обойдется более чем в 1 трлн руб. до 2030 года, следует из утвержденного правительством плана. - Госдума одобрила создание попечительского совета РАН - Госдума приняла в первом чтении президентский проект поправок к закону о Российской академии наук (РАН), создающий попечительский совет в ее структуре. В орган войдет до 20 членов, в том числе глава РАН. - Россия и Индия ушли в активную оборону - Глава военного ведомства стратегического партнера РФ завершил визит в Москву - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в Россию встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Помимо переговоров в Москве и участия в 21-м заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, глава минобороны Индии принял участие в передаче ВМС страны многоцелевого ракетного фрегата Tushil в Калининграде. - Сирийские боевики тушат очаги сопротивления - Курдский регион встретился с натиском исламистов - Москва созвала 11 декабря заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии. Несмотря на падение Дамаска, в стране продолжаются боевые действия. - Доктринам поставили пятерку - Представители ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае - В Дубае прошла встреча представителей пяти ядерных государств: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной "пятерки". - Верфь попала в клешни - Регуляторы хотят разрешить достройку краболовов новым инвесторам - Изъятие государством квот на вылов краба, приобретенных на аукционах с обязательством постройки судов, создало проблемы для части верфей. - Вам шашечки или полис - Таксопарки экономят на страховании гражданской ответственности водителей - По состоянию на начало декабря 2024 года в отношении менее половины таксистов были оформлены полисы обязательного страхования гражданской ответственности. - Повторение - мать привлечения - Минфин снова разместил ОФЗ на триллион рублей - Минфин закрепил успех предшествующей недели, вновь разместив ОФЗ с переменным купоном на 1 триллион рублей. С учетом меньшего спроса на облигации с постоянным купоном суммарный объем привлечения аукционного дня превысил 940 миллиардов рублей, второй результат в истории рынка. - Российский уголь теснится в Китае - Доля РФ в поставках в страну сократилась до 18% - На фоне низких цен на энергетический уголь, логистических ограничений и импортной пошлины доля РФ в угольном импорте Китая снижается. По данным Центра ценовых индексов, по итогам десяти месяцев 2024 года РФ обеспечила 18% поставок против 23% двумя годами ранее. - Организованный процент - Арбитражным управляющим ограничивают траты на банкротные торги - Верховный суд РФ (ВС) разрешил снижать процентное вознаграждение арбитражному управляющему (АУ) в банкротстве, если тот нанял организатора торгов для продажи заложенного имущества должника. - Курятина набрала вес - Оптовая стоимость мяса снова растет - После цикла снижения оптовая стоимость некоторых видов курятины начала расти. В начале декабря цена тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%. - Карьера приправилась люксом - У ЦУМа появился новый гендиректор - У Центрального универмага в Москве сменилось руководство. На смену Тамаре Погромовой, занимавшей более 20 лет должность гендиректора, пришла ее секретарь Елена Атланова. - "Люди истосковались по нормальному человеческому общению" - Новый глава Курской области Александр Хинштейн о настоящем и будущем прифронтового региона - В среду Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия председателя комитета по информационной политике Александра Хинштейна, назначенного на прошлой неделе временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. - Дел не в оборот - Выручка продуктовых сетей растет несмотря ни на что - Совокупный оборот десяти крупных продуктовых ритейлеров России увеличился за девять месяцев 2024 года почти на четверть, до 7,9 триллиона рублей. - Все идет по платам - С 2030 года производителей электроники обяжут использовать российские печатные платы - В 2028 году сразу несколько российских предприятий начнут серийный выпуск печатных плат 5, 6 и 7 уровня для серверов, компьютеров, смартфонов и так далее на предприятиях компаний Yadro, "Аквариус" и других. - Трафик застыл - Сети не показали значимого роста - Емкость сети связи российских мобильных операторов в этом году выросла незначительно, но объем трафика, доходящий до пользователей без сбоев, увеличился на треть, что отражает улучшения уровня развития линий связи. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Приднестровье на пороге коллапса из-за ожидаемых перебоев с газом - Молдавия тоже готовится к прекращению его поставок через Украину - В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 11 декабря было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 года. - Регионы смогут принимать градостроительные проекты без общественных слушаний - Действовавшее до 2025 года на это разрешение хотят сделать постоянным - В 2025 году истекает срок действия закона, который позволял регионам в 2022-2024 годах самостоятельно принимать решение о необходимости проведения общественных слушаний при реализации градостроительных проектов. - За развитие ИИ в администрации президента будет отвечать Олег Хорохордин - Экс-губернатор Республики Алтай стал замначальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий - Бывший губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин стал заместителем начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи (ИКТ). Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). - Фигуранту дела о хищении 8,6 миллиарда рублей у Финпромбанка запросили 11 лет колонии - Суд в Москве 12 декабря огласит приговор Александру Лаврентьеву - Государственный обвинитель в прениях сторон потребовал приговорить к 11 годам колонии Александра Лаврентьева - одного из экс-руководителей кредитного департамента рухнувшего в 2016 г. Финпромбанка (АКБ "Финансово-промышленный банк"). Об этом "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с ходом процесса. - Минобороны пытается взыскать 8 миллиардов рублей со структуры "Ростеха" - Иск может быть связан с поставкой тренажеров - Минобороны подало иск к Конструкторскому бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (КБП), входящему в состав холдинга "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", обнаружили "Ведомости" в картотеке Арбитражного суда Москвы. - На съезде "Единой России" поменяют двух руководителей межрегиональных советов - Константина Бахарева может сменить Сергей Горняков, а Виктора Игнатова - Алексей Синицын - На съезде "Единой России" 14 декабря обновят генсовет партии, президиум генсовета, а также сменят двух руководителей межрегиональных координационных советов (МКС). - Школьники увлеклись аромаингаляторами для носа - После проверки Роспотребнадзора маркетплейсы снимают их с продажи или переводят в категорию "товар для взрослых" - Среди российских школьников становятся популярны электронные аромаингаляторы – устройства с двумя карандашами для вдыхания через нос смеси веществ. В данных о товаре продавцы чаще всего называют их эфирными маслами. - Уровень просрочки по розничным кредитам снизился в октябре - Начали сказываться меры ЦБ по ограничению выдач закредитованным заемщикам - В октябре уровень просрочки до 90 дней в общем объеме действующих кредитов сократился до 1,35% с 1,58% в сентябре. Суммарный размер просроченных платежей за месяц тоже уменьшился - почти на 14% до 555,99 млрд с 646,45 млрд руб. в сентябре, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), предоставленных "Ведомостям". - Бизнес на УСН сможет не учитывать в основных средствах российское оборудование - Эксперты называют решение половинчатым - Бизнес сможет не учитывать стоимость российского высокотехнологичного оборудования из списка правительства при расчете остаточной стоимости основных средств для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). - В США допускают намерение Дональда Трампа разморозить активы Банка России - Это возможно юридически, но тяжело реализуемо политически - Избранный президент США республиканец Дональд Трамп может "теоретически" сорвать план администрации действующего главы государства Джо Байдена по передаче Украине в долг 20 миллиардов долларов за счет доходов замороженных активов российского центробанка, сообщила газета The New York Times 11 декабря. - Как победители в Сирии делят власть - Количество внутренних беженцев с 27 ноября могло достигнуть 270 000 человек - Москва ведет переговоры с новыми властями в Сирии, где к власти пришла коалиция исламистов и оппозиционных предыдущему президенту Башару Асаду сил, чтобы обеспечить безопасность российских граждан и военных объектов на территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - "Почта России" продала 94 непрофильных объекта за 2,7 миллиарда рублей - В Совете Федерации потребовали от Минцифры срочно залатать дыру в бюджете государственного почтового оператора - "Почта России" смогла продать 94 непрофильных объекта, получив доход 2,7 миллиарда рублей, что позволило ей впервые за пять лет выйти в операционную прибыль по итогам первого полугодия 2024 года, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев на правительственном часе в Совете Федерации 11 декабря. - Wildberries запустила производство автомобильных полуприцепов - Компания экономит на торговой наценке продавцов техники, но может столкнуться с проблемой качества - Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель компании. - "Ростелеком" поставил в новые регионы более 5000 базовых станций связи - Самое слабое мобильное покрытие в этих четырех регионах отмечается в ЛНР - "Ростелеком" за два года построил 5300 базовых станций связи (БС) в новых регионах - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 11 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. - Продажи фолиевой кислоты побили пятилетний рекорд - Они растут на фоне популяризации приема витаминов и более активного назначения беременным - Российские аптеки в январе - октябре 2024 года заработали на продаже фолиевой кислоты 840 миллиона рублей - на 19% больше, чем за тот же период 2023 года. Это следует из отчета DSM Group, с которым ознакомились "Ведомости". - Wildberries может увеличить свой портфель складов почти в 2 раза - Маркетплейс намерен построить в Москве и регионах более 2 миллионов квадратных метров логистической недвижимости - Интернет-ритейлер Wildberries планирует построить в различных городах России еще 11 логистических комплексов общей площадью свыше 2,2 миллиона квадратных метров. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель самой компании. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Как живут харьковчане в российских регионах, "РГ" рассказал глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев - Виталий Ганчев: Будущее Харьковской области - вместе с Россией - Конкретного повода для этого разговора не было, и в то же время он был неизбежен. Прочные кровные и дружеские узы жителей Белгородской и Харьковской областей выдержали распад СССР, возведение госграницы, разделившей в некоторых селах даже соседей, "майданную" риторику и грохот оружейных залпов. - Минюст предложил ввести годичную отсрочку на взыскание кредитов через приставов - Министерство юстиции РФ вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, фактически вводящих годичную отсрочку для должников по кредитам. У банков и, главное, коллекторов будет год, чтобы попытаться договориться с неплательщиком по-хорошему. - У работника должен быть выбор - больничный или удаленка. Депутаты предложили узаконить такой формат труда - В Госдуме предложили дать работникам возможность не оформлять больничный - В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. В нем предлагается дать работникам право выбора: сидеть на больничном или, если они могут и хотят, по согласованию с руководством работать дистанционно. - Зло или благо? В Российском союзе туриндустрии объяснили, почему против введения потолка цен в отелях - В России могут ввести потолок цен для отелей во время проведения мероприятий - В России обсуждается вопрос введения потолка цен для отелей во время проведения мероприятий, так как сейчас стоимость проживания может вырастать в несколько раз. Предпринимательские объединения направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину о неуместности введения ограничительной меры, рассказали "Российской газете" в Российском союзе туриндустрии. - Депутаты предложили ЦБ замораживать деньги на оплату сделки при продаже квартиры - Притормозить получение средств за продажу жилья предложили Банку России депутаты. Это может защитить и продавцов, и покупателей от мошенничеств. Риелторы заверяют, что уже достаточно успешно сотрудничают с правоохранительными органами и предотвращают подобные сделки. - Путин: Россия должна стать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Сейчас он активно используется в госуправлении, образовании, медицине. - Мишустин пообещал министерствам работу в праздники, если они не решат все вопросы - Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам за декабрь решить все вопросы по национальным проектам, чтобы практическая работа по ним началась с первых чисел 2025 года четко и без задержек. При необходимости этим придется заниматься и в новогодние праздники, предупредил он. - Николай Патрушев провел первый научно-экспертный совет Морской коллегии - Научно-экспертный совет Морской коллегии РФ должен находить ответы на основные вызовы в морской деятельности, появившиеся из-за санкций Запада. - До пяти лет тюрьмы будет грозить за порчу имущества из-за вражды - Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за порчу чужого имущества по мотивам вражды и ненависти. Как пояснили авторы, речь идет в первую очередь о следствиях негативной реакции на символику специальной военной операции. - Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна - Госдума поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна, назначенного врио губернатора Курской области. - Правила Сайгона: креативное мышление и нестандартный для врага маневр - вот что дает преимущество на фронте - Офицер Сайгон рассказал, как ему на СВО помогает опыт Вьетнамской войны - Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты начали движение на Суджу. Но не в лоб, потому что в этом приграничном городе на правах заложников находятся русские люди. Воины-черноморцы вгрызаются с флангов. - ВС России освободили сёла Дарьино и Плехово в Курской области - В среду в Минобороны России подтвердили информацию об освобождении в Курской области сразу двух приграничных сёл. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления освободили населенные пункты Дарьино и Плехово", - сообщили военные. - В России стартовал новый этап патриотической акции "Улицы в лицах" - Многие россияне могли заметить на улицах своих городов и дорожных трассах баннеры с героями специальной военной операции. Это не социальная нагрузка на рекламщиков, а организованная патриотическая акция "Улицы в лицах". - Минобороны: Удар ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа - Утро в Таганроге никак нельзя назвать добрым. Жители проснулись от звуков громких взрывов - работали наши комплексы противовоздушной обороны. - Зачем сотрудники музея отправились в командировку в зону боевых действий - На Сахалине открыли одну из первых музейных экспозиций СВО - Несмотря на удаленность от новых регионов, одна из первых в стране музейных экспозиций, посвященных СВО, появилась на Сахалине. Сотрудники Южно-Сахалинского музейно-мемориального комплекса "Победа" уточняют, что речь идет именно о постоянной экспозиции, а не о временных выставках. - С 1 января нейросети изменят работу российской научной среды - 1 января 2025 года в силу вступает ГОСТ Р 71657-2024 "Технологии искусственного интеллекта в образовании. Функциональная подсистема создания научных публикаций. Общие положения". Он устанавливает правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в научной работе: технология сможет искать, хранить и обрабатывать информацию, но написание научных статей останется прерогативой ученых. - Почему в столице Бурятии выселяют из квартиры семью участника СВО - Во время ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием главы государства одной из затронутых тем стала судьба жителей Бурятии Солдатовых, о которых рассказали Владимиру Путину. - Военные песни станут бесплатными для исполнения на праздниках - Госдума приняла закон о бесплатном исполнении военных песен во время праздников - Песни военных лет будут звучать абсолютно свободно и без взимания авторских отчислений на митингах, шествиях, демонстрациях, а также в эфирах общедоступных федеральных каналов. Закон об этом приняла Госдума. - Максут Шадаев: В 2026 году 5G будет работать для 100 тысяч абонентов - К 2030 году 16 городов России обеспечат инфраструктурой 5G. Ее строительство начнется в 2026 году, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава Минцифры Максут Шадаев. Кроме того, строительство инфраструктуры связи может стать обязательным для новых автодорог. - Что такое "сырьевой передел" и почему в России необходимо стимулировать развитие использования вторичных ресурсов - В России начинается "сырьевой передел" - В России начинается так называемый "сырьевой передел", поэтому необходимо стимулировать развитие использования вторичных ресурсов, а также строить объекты по переработке. Об этом говорили на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде. - Почему бензин и дизель на АЗС дорожают, несмотря на снижение цен на бирже - За последние три недели биржевые цены на бензин в России упали почти на 10%, несмотря на снятие запрета на его экспорт с 1 декабря. Оптовая стоимость дизельного топлива (ДТ) за тот же период снизилась на 7%. При этом на АЗС ситуация обратная. Подорожание всех марок бензина и ДТ не только не остановилось, но даже ускорилось. - Сирия после Асада: новые правила игры на Ближнем Востоке - Сирия погружается в неопределенность после внезапного падения режима Асада - Так называемая "Арабская весна", прокатившаяся по Ближнему Востоку и Северной Африке в начале прошлого десятилетия, настигла правителя, которому удалось тогда устоять под мощным социально-политическим ударом. - Где президент Франции Эмманюэль Макрон ищет нового премьера - Уже неделя прошла после того, как французский президент Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Мишеля Барнье и его кабинета, пообещав при этом назначить нового главу правительства в "самое ближайшее время". Предполагалось, что это произойдет до открытия обновленного Нотр-Дама, но глава государства сдвинул сроки. - В Китае 38 миллионов предприятий переходят на независимую операционную систему - В октябре Китай совершил большой скачок в направлении обеспечения национальной автономии в сфере программного обеспечения. Корпорация Huawei запустила независимую операционную систему для мобильных устройств HarmonyOS Next. Это третья после iOS и Android и первая в мире незападная ОС для смартфонов и планшетов. - Зачетка из прошлого: что увидят гости на выставке к юбилею Московского университета - В Государственном историческом музее открывается выставка об истории МГУ - В Государственном историческом музее сегодня открывается выставка к юбилею МГУ им. Ломоносова "Московский университет: эпохи, имена, символы. К 270-летию со дня основания". Юбилей главный вуз страны отметит уже в 2025 году. - Не стоит пригревать на груди змею. Почему дарить живой символ года - плохая идея - После Нового года на улице могут оказаться сотни змей - К наступающему году Змеи в зоомагазинах разбирают на удачу вместо кошек и собак рептилий - символ года. Но специалисты опасаются, что, как и в предыдущие годы, эти живые подарки окажутся на улице. - Универ-сами: как российские школьники победили в тройной олимпиаде - Трое российских школьников стали победителями VII Международной олимпиады стран СНГ по естественным наукам "Лаборатория подготовки талантов". Соревнование проходило в Азербайджане. - Праздник без излишеств: как компании отмечают Новый год - Корреспонденты "РГ" узнали, как компании проводят новогодние вечеринки - Новогодние корпоративы - золотая жила для их организаторов. Но в этом году она не принесет прежних доходов даже при росте цен на всё - от еды до услуг аниматоров. И все-таки праздничные вечера будут! Как, где и почем - узнали корреспонденты "РГ". - Льготное такси: доступный транспорт или сложная система - Корреспонденты "РГ" узнали, как в российских регионах работает льготное такси - Услуги такси дорожают и становятся всё менее доступны для тех, у кого есть проблемы со здоровьем и скромный семейный бюджет. Для них во многих регионах создали службы социального такси. "РГ" узнала, как они работают, какие есть проблемы и что мешает развивать этот сервис. - В Таганроге начался выпуск российского аналога тяжелого дрона Bayraktar - В Таганроге началось производство тяжелых беспилотных аппаратов с дальностью полета свыше 1000 километров и грузоподъемностью 200 - 300 килограммов. - На Ставрополье вынесли приговоры участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - Семерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли 29 октября 2023 года, вынесли приговор в Александровском районном суде Ставропольского края. Фигуранты получили сроки от 8 до 9 лет в колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. - Как в Москве изменятся тарифы на содержание и капремонт жилья - В Москве с 1 января вырастут жилищные тарифы - больше придется платить за содержание жилья, капитальный ремонт, а также социальный найм. Последнее, впрочем, касается лишь тех, кто живет в неприватизированном жилье. Коммунальные ресурсы вроде электроэнергии, отопления и прочего в цене не изменятся - тарифы на них вырастут лишь с 1 июля следующего года. - Собянин открыл тоннель под путями МЦД-4, связавший районы Бутырский и Марьина роща - Эти два района в столице - Бутырский и Марьина роща - совсем не дальние, но выехать их жителям в центр Москвы бывает весьма проблематично. Территорию, расположенную вблизи Савеловского вокзала, сплошь окружают железные дороги. - Главные новинки грузового автосалона Comtrans-2024 - На Comtrans-2024 прошел дебют полноприводной "Газели" и черной Lada Aura - Международная выставка Comtrans 2024 - крупнейшее мероприятие транспортной отрасли России и стран СНГ, посвященное коммерческому транспорту. Основным трендом моторшоу стало усиление брендов из России и Беларуси. - Заставит ли бездействие банка платить проценты по долгу? Разъяснения Верховного суда - Верховный суд отказал в претензиях банку, который не спешил взыскивать долг - Поучительный, в первую очередь для банков, спор рассмотрел Верховный суд РФ и встал на сторону гражданина, с которого банкиры слишком долго не взыскивали долг. И тот за годы очень сильно вырос. - Срок действия подарочных карт: сгорает ли баланс? Разъяснения суда - Кассационный суд признал незаконными одноразовые подарочные карты - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал, что одноразовые подарочные карты незаконны. Их нельзя отключать, пока не истрачен последний рубль, положенный на карту. Если покупателю для этого потребуется нанести несколько визитов в магазин, так тому и быть. - Суд наказал мужчину, который в ссоре разбил телефон жены - Суд в Курской области оштрафовал гражданина, который в семейной ссоре повредил телефон жены. Закон обязывает каждого супруга держать себя в руках. Кто погорячится в семейных спорах, будет отвечать перед судом. - Трезвый, но без прав: как это возможно - Как трезвого водителя можно лишить права управления за нетрезвое вождение - Лишить водителя права управления, оказывается, несложно. Даже если он ничего не нарушал и был абсолютно трезв. Достаточно убедить его написать отказ от медосвидетельствования, не объясняя последствий такого отказа. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Земля, прощай: девелоперы начали продавать купленные под застройку участки - Бизнес избавляется от части активов из-за сложной ситуации на рынке - как происходящее переформатирует отрасль - Российские девелоперы начали продавать земельные участки, приобретенные под строительство, выяснили "Известия". О том, что такие сделки проводят в том числе крупные игроки рынка - например, группа "Самолет", ПИК и Sminex, - редакции сообщило несколько представителей бизнеса. - Перерыв - в работе: кредитные каникулы для МСП отложили минимум до июля 2025-го - Почему власти затягивают с введением льготного периода для малого бизнеса, несмотря на актуальность этой меры поддержки - Механизм кредитных каникул для малого бизнеса может заработать не ранее середины 2025 года, заявили "Известиям" в ЦБ. Речь о возможности для МСП взять паузу до полугода без ухудшения кредитной истории. - Блоки раздора: в ОБСЕ начнут готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО - Назначение чешского дипломата на пост спецпредставителя председательства произошло без согласия России - Спецпредставитель председательства ОБСЕ по Украине Петр Мареш будет курировать более 20 принятых в обход России проектов, а также готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО, рассказал сам чешский дипломат "Известиям". - В геометрическом прогрессе: Россия должна стать лидером по масштабу применения ИИ - На конференции AI Journey Путин предрек революцию в нескольких сферах и узнал, как GigaChat ускорила обработку обращений на прямую линию - Применение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к революции в некоторых сферах: подобные изменения грядут в инженерном деле, проектировании, конструировании новых компонентов и целых устройств. - Одни без всех: новый кабмин Сирии вызвал разочарование у оппозиции - А пока система власти перестраивается, курдские отряды теряют город за городом - Объявление о формировании в Сирии нового правительства уже вызывает беспокойство у некоторых оппозиционных слоев, поскольку кабмин полностью состоит из министров самопровозглашенной администрации Идлиба - структуры, долгое время действовавшей как альтернатива официальным властям. - Оружейный спад: Италия может изменить позицию по поддержке Украины - Рим ждет прихода новой администрации Трампа, а оппозиция уже выступает против помощи Киеву - Итальянская оппозиционная партия "Движение пяти звезд" будет бороться против поставок оружия на Украину, сообщил "Известиям" источник в этой политической силе. - Всё не то золото: власти повысят штрафы за незаконный оборот драгметаллов - Почему они всё равно останутся мизерными и позволит ли мера обелить рынок - Власти предлагают ужесточить ответственность за повторные правонарушения при обороте драгоценных металлов и камней. Это следует из законопроекта, с которым ознакомились "Известия". - Точечный рост: ритейлеры расширяют сети в небольших городах с предприятиями ОПК - Как это объясняют представители бизнеса и какой формат магазинов они предлагают - Ритейлеры начали расширять свои сети в небольших городах с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на фоне роста зарплат их сотрудников, рассказали "Известиям" представители бизнеса. - Праздник в шоколаде: сладкие новогодние подарки обойдутся минимум в 700–800 рублей - Россияне скупают конфеты перед Новым годом, несмотря на рост цен - Россияне активно скупают новогодние сладости, следует из данных торговых площадок. На них тратят как минимум 700–800 рублей. Средний чек на детские праздничные наборы сладостей вырос в этом году на 12-13%, однако и объемы продаж увеличились год к году, подсчитали аналитики. - Действие сети: как через call-центры в Москве похищали миллионы у граждан 20 стран - Мошенники представлялись опытными трейдерами и выманивали у жертв деньги под видом инвестиций - Сотрудники московских call-центров, которых 11 декабря задержали представители ФСБ, "разводили" клиентов по заранее продуманной схеме, выяснили "Известия", изучив методички мошенников, изъятые в ходе обысков. - Водное предложение: в Москве обсудили приоритеты развития морской науки - Как рекомендации ученых помогут отечественному судостроению и освоению Арктики - В Москве прошло первое заседание научно-экспертного совета Морской коллегии России. Как подчеркнул ее глава Николай Патрушев, участники будут готовить предложения по развитию отечественной морской науки, важнейшим фундаментальным и прикладным исследованиям и разработкам. - Подошли растворчески: кольца глюкозы улучшили лекарства от давления - Как ученым удалось в 20 раз повысить растворимость популярного препарата - Химики в 20 раз повысили растворимость лекарства для снижения давления - телмисартана, соединив его с веществом в виде кольца из связанных между собой молекул глюкозы. - Танковый отрыв: как российские бойцы совершили рейд по тылам противника - Экипаж Т-72 рассказал о том, как им удалось прорваться вглубь обороны ВСУ и выйти оттуда без потерь - Одна из главных движущих сил нашего наступления - танки. Боевые выезды танкисты группировки "Восток" совершают круглосуточно. И днем, и ночью они помогают штурмовикам вскрывать самые защищенные позиции противника.

