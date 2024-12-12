https://1prime.ru/20241212/ekonomika-853510787.html

Рыночная консолидация

Рыночная консолидация - 12.12.2024, ПРАЙМ

Рыночная консолидация

Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T08:50+0300

2024-12-12T08:50+0300

2024-12-12T08:50+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного улучшилась. Индекс RGBI за день вырос на 0,02%.Министерство финансов выполнило план по размещению ОФЗ в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке 4,3 трлн руб., из которых 2 трлн руб. было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров за два дня — 4 и 11 декабря. Текущая купонная доходность по ним составила 23,71%, что намного превышает уровень ключевой ставки.Котировки Brent выросли на 2,02%, на фоне новостей о том, что США пересмотрели свой прогноз по избыточному предложению нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти в размере 100 000 баррелей в день. Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ отложить увеличение поставок нефти на три месяца.Китайский юань укрепился к российскому рублю на1,65%. Повышенная волатильность на валютном рынке возникла после введенных недавно ограничений со стороны США в отношении российских финансовых организаций. Кроме того, многие экспортеры ушли с рынка после того, как им сделали послабления по продаже валютной выручки. Всё это сказывается на ликвидности рынка, на котором всё меньше крупных игроков, операции с российскими финансовыми структурами затруднены, поэтому случаются резкие внутридневные движения. Активность смещается на внебиржевой рынок, в ноябре на него пришлись 5,4 трлн руб. от общего объёма торгов юанем, которые составили 8 трлн руб., доля внебиржевого сегмента выросла уже до 67%.Из опубликованных Росстатом недельных данных по индексу потребительских цен следует, что годовая инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 9,32% с 9,07% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены повысились на 8,88%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила действующий официальный прогноз Банка России от октября на 2024 год в 8,0-8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику: на электропылесосы на 2,5%, смартфоны на 1,4%, телевизоры на 1,3%, иностранные автомобили на 1,0%. Тем не менее мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит на 1 п. п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков