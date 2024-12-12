Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рыночная консолидация - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/ekonomika-853510787.html
Рыночная консолидация
Рыночная консолидация - 12.12.2024, ПРАЙМ
Рыночная консолидация
Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T08:50+0300
2024-12-12T08:50+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853510787.jpg?1733982637
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного улучшилась. Индекс RGBI за день вырос на 0,02%.Министерство финансов выполнило план по размещению ОФЗ в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке 4,3 трлн руб., из которых 2 трлн руб. было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров за два дня — 4 и 11 декабря. Текущая купонная доходность по ним составила 23,71%, что намного превышает уровень ключевой ставки.Котировки Brent выросли на 2,02%, на фоне новостей о том, что США пересмотрели свой прогноз по избыточному предложению нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти в размере 100 000 баррелей в день. Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ отложить увеличение поставок нефти на три месяца.Китайский юань укрепился к российскому рублю на1,65%. Повышенная волатильность на валютном рынке возникла после введенных недавно ограничений со стороны США в отношении российских финансовых организаций. Кроме того, многие экспортеры ушли с рынка после того, как им сделали послабления по продаже валютной выручки. Всё это сказывается на ликвидности рынка, на котором всё меньше крупных игроков, операции с российскими финансовыми структурами затруднены, поэтому случаются резкие внутридневные движения. Активность смещается на внебиржевой рынок, в ноябре на него пришлись 5,4 трлн руб. от общего объёма торгов юанем, которые составили 8 трлн руб., доля внебиржевого сегмента выросла уже до 67%.Из опубликованных Росстатом недельных данных по индексу потребительских цен следует, что годовая инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 9,32% с 9,07% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены повысились на 8,88%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила действующий официальный прогноз Банка России от октября на 2024 год в 8,0-8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику: на электропылесосы на 2,5%, смартфоны на 1,4%, телевизоры на 1,3%, иностранные автомобили на 1,0%. Тем не менее мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит на 1 п. п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg
Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:50 12.12.2024
 

Рыночная консолидация

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного улучшилась. Индекс RGBI за день вырос на 0,02%.
Министерство финансов выполнило план по размещению ОФЗ в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке 4,3 трлн руб., из которых 2 трлн руб. было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров за два дня — 4 и 11 декабря. Текущая купонная доходность по ним составила 23,71%, что намного превышает уровень ключевой ставки.
Котировки Brent выросли на 2,02%, на фоне новостей о том, что США пересмотрели свой прогноз по избыточному предложению нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти в размере 100 000 баррелей в день. Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ отложить увеличение поставок нефти на три месяца.
Китайский юань укрепился к российскому рублю на1,65%. Повышенная волатильность на валютном рынке возникла после введенных недавно ограничений со стороны США в отношении российских финансовых организаций. Кроме того, многие экспортеры ушли с рынка после того, как им сделали послабления по продаже валютной выручки. Всё это сказывается на ликвидности рынка, на котором всё меньше крупных игроков, операции с российскими финансовыми структурами затруднены, поэтому случаются резкие внутридневные движения. Активность смещается на внебиржевой рынок, в ноябре на него пришлись 5,4 трлн руб. от общего объёма торгов юанем, которые составили 8 трлн руб., доля внебиржевого сегмента выросла уже до 67%.
Из опубликованных Росстатом недельных данных по индексу потребительских цен следует, что годовая инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 9,32% с 9,07% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены повысились на 8,88%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила действующий официальный прогноз Банка России от октября на 2024 год в 8,0-8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику: на электропылесосы на 2,5%, смартфоны на 1,4%, телевизоры на 1,3%, иностранные автомобили на 1,0%. Тем не менее мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит на 1 п. п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала