https://1prime.ru/20241212/kabmin-853512298.html

Кабмин выделил регионам допфинансирование на мелиорацию сельхозземель

Кабмин выделил регионам допфинансирование на мелиорацию сельхозземель - 12.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделил регионам допфинансирование на мелиорацию сельхозземель

Правительство России дополнительно выделило регионам более 630 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба кабмина. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T09:11+0300

2024-12-12T09:11+0300

2024-12-12T09:11+0300

россия

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило регионам более 630 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба кабмина. "Ряд регионов до конца 2024 года получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 630 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина. Средства будут направлены 15 регионам, заявившим о такой потребности, среди них Башкирия, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Якутия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Новгородская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области. "С помощью дополнительного финансирования на этих территориях будут реализованы мероприятия в области мелиорации на площади более 9,5 тысяч гектаров. Речь идет о проведении гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что, в свою очередь, обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", - добавляется в сообщении. По данным пресс-службы, работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. В рамках нее регионы получают федеральное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мелиоративных мероприятий, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, по расчистке земель от древесной и травянистой растительности, мероприятий по межеванию и постановке на кадастровый учет сельхозземель. "Также в рамках программы господдержку получают научные и образовательные организации, проводящие исследования в области селекции и семеноводства, мелиорации земель и повышения продуктивности почв. Главная цель – вовлечь в оборот более 13 миллионов гектаров земель сельхозназначения", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241206/semena-853404417.html

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