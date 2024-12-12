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Мишустин отметил интерес России в укреплении связей со странами СНГ - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин отметил интерес России в укреплении связей со странами СНГ
Мишустин отметил интерес России в укреплении связей со странами СНГ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил интерес России в укреплении связей со странами СНГ
Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:37+0300
2024-12-12T12:37+0300
экономика
россия
снг
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Мишустина. "Мы заинтересованы в укреплении исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей", - сказал Мишустин на заседании. "Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%. А наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%", - добавил глава российского камина. Кроме того, Мишустин отметил совместную работу в сфере транспорта, где создается "развернутая система мультимодальных логистических центров, хабов и терминалов", а также сотрудничество в области образования.
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россия, снг, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, СНГ, Михаил Мишустин
12:37 12.12.2024
 
Мишустин отметил интерес России в укреплении связей со странами СНГ

Мишустин: РФ заинтересована в укреплении экономических связей со странами СНГ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Мишустина.
"Мы заинтересованы в укреплении исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей", - сказал Мишустин на заседании.
"Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%. А наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%", - добавил глава российского камина.
Кроме того, Мишустин отметил совместную работу в сфере транспорта, где создается "развернутая система мультимодальных логистических центров, хабов и терминалов", а также сотрудничество в области образования.
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