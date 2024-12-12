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Билеты на поезда РЖД начнут продавать на Wildberries

Билеты на поезда РЖД начнут продавать на Wildberries - 12.12.2024, ПРАЙМ

Билеты на поезда РЖД начнут продавать на Wildberries

Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, согласно которому онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА Новости. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-12T11:57+0300

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билеты на поезд

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, согласно которому онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА Новости. РЖД и ООО "РВБ" (Wildberries) договорились о сотрудничестве в рамках "Пассажирского форума. PRO//Движение". Основная цель заключенного соглашения – повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений и цифровых сервисов. "Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении РЖД. Соглашение предполагает совместную популяризацию различных туристических продуктов холдинга РЖД и прочих небилетных сервисов (в частности, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.). Цифровой сервис по продаже билетов интегрируют в платформу маркетплейса через мультимодальную платформу "Инновационная мобильность". Интеграция будет происходить путем API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.

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wildberries, ржд, бизнес, билеты на поезд