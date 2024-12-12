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"Не работают". Фицо рассказал о провальном решении Запада по России
"Не работают". Фицо рассказал о провальном решении Запада по России - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Не работают". Фицо рассказал о провальном решении Запада по России
Западные страны не смогли ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают. Об этом в беседе с газетой Folha de S.Paulo... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:46+0300
2024-12-12T09:46+0300
2024-12-12T09:58+0300
экономика
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Западные страны не смогли ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают. Об этом в беседе с газетой Folha de S.Paulo сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Запад решил, что воспользуется этим конфликтом, чтобы ослабить Россию; были введены санкции; на Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия. Каков результат? Россияне отвоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров", - подчеркнул он.Российская сторона неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением и призывала Запад признать провал этих санкций. Президент России Владимир Путин также отметил, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией Запад, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Ранее также сообщалось, что послы стран ЕС согласовали новый 15-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новый пакет рестрикций будет направлен на "теневой флот" России.
https://1prime.ru/20241212/fitso-853512059.html
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россия, ес, словакия, роберт фицо
Экономика, РОССИЯ, ЕС, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
"Не работают". Фицо рассказал о провальном решении Запада по России
Фицо: Запад не смог ослабить Россию, санкции не работают
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Западные страны не смогли ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают. Об этом в беседе с газетой Folha de S.Paulo сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Запад решил, что воспользуется этим конфликтом, чтобы ослабить Россию; были введены санкции; на Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия. Каков результат? Россияне отвоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров", - подчеркнул он.
Российская сторона неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением и призывала Запад признать провал этих санкций. Президент России Владимир Путин также отметил, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией Запад, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Ранее также сообщалось, что послы стран ЕС согласовали новый 15-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новый пакет рестрикций будет направлен на "теневой флот" России.
Фицо призвал ЕС начать нормальный диалог с Россией